Бенедикт Камбербэтч снова поддержал Украину, развернув наш флаг на кинопремии в Санта-Барбаре

Артист в очередной раз продемонстрировал поддержку Украине / Фото: Getty Images
Пока наши читатели обсуждали, как Джессика Честейн поддержала Украину, появилась свежая порция новостей о еще одном публичном человеке, который вступился за нашу страну, ведь она мужественно сражается с российским оккупантом.
Так, актер Бенедикт Камбербэтч, посетив 37-ю церемонию Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре, прямо на сцене развернул украинский флаг.
Украинский флаг актер получил от своего поклонника во время открытия именной звезды на голливудской Аллее славы. Тогда, выступая с речью, актер выразил поддержку украинскому народу.
И в этот раз на сцене кинофестивале в Калифорнии он поднял флаг Украины.
Напомним, актер получил награду Cinema Vanguard Award, которую вручают актерам, которые сделали большой вклад в киноискусство.
А мы не устаем благодарить Бенедикта Камбербэтча за поддержку в это непростое время. Напомним, ранее номинант на "Оскар"-2022 поддержал украинский народ 28 февраля в Голливуде, на Аллее славы. Тогда он озвучил речь в защиту Украины и призвал помогать нашей стране и украинским беженцам.
Также отметим, что уже очень многие западные звезды высказались в поддержку Украины и помогают финансово. Об этом читайте далее более детально.
- Кристен Стюарт на премии Spirit Awards поддержала Украину и вместе с ведущими показала фак Путину.
- Голливудская актриса Энн Хэтэуэй сделала пожертвования в поддержку украинцев.
- Опра об украинцах: "Мужество украинского народа зажгло огонь в людях во всем мире".
- Супермодель Джиджи Хадид отдаст часть своего заработка Украине.
- "Девушка Бонда" Ева Грин активно поддерживает Украину: "Мы должны остановить Путина!"
- Британский актер Люк Эванс осудил архаичную идеологию Путина.
- Мила Кунис вместе с Эштоном Катчером собирают для Украины помощь.
- Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд высказался в поддержку Украины.
- Актриса Милла Йовович эмоционально о войне России против Украины: "Мою страну и народ бомбят".
- Семейство Кардашьян также обращает внимание мира на войну в Украине.
- Дэвид и Виктория Бекхэм открыли сбор средств для помощи украинским детям
- Знаменитая певица Мадонна заявила, что Путин нарушил все существующие договоры о правах человека.
- Культовый актер и политик Арнольд Шварценеггер выступил со словами, что он на стороне украинского народа.
- Легендарный режиссер Дэвид Линч лично обратился к Путину с требованием прекратить войну.
- Меган Маркл и принц Гарри обратились к мировым лидерам из-за Украины.
Мы уверены в победе. Все будет Украина!
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