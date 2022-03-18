Певица Шер готова принять украинцев в собственном доме

Певица Шер примет украинских беженцев / Фото: instagram.com/cher

Певица Шер вместе с другими знаменитостями выступила со словами поддержки украинского народа и осудила начало военного конфликта.

Следом за Бенедиктом Камбербэтчем принять украинских беженцев в своем доме готова поп-дива Шер. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.

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По словам исполнительницы, она обязана помочь тем, кто оказался в таком сложном положении, ведь случись такая ситуация с ней, кто-то бы точно пришел на помощь.

Я хотела бы стать спонсором украинских семей в своем доме. Они будут в безопасности, и о них позаботятся. Многие люди в моем положении должны оказывать помощь. Если бы я была одна или с детьми или получила бы травму, надеюсь, кто-то тоже позаботился бы о нас, – написала Шер.

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Отметим, что уже очень многие западные звезды высказались в поддержку Украины и помогают финансово. Об этом читайте далее более детально.

Мы уверены в победе. Все будет Украина!

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