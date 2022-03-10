Звезда "Сцен из супружеской жизни" восхитилась мужеством украинок, рожающих в бомбоубежищах

Джессика Честейн поддержала Украину / Фото: instagram.com/jessicachastain
Знаменитая голливудская актриса, звезда "Сцен из супружеской жизни" – Джессика Честейн – открыто восхитилась украинскими женщинами, которым из-за вторжения Путина в Украину приходится рожать в убежищах. Да, благодаря российской агрессии будущие мамы сейчас тяжело переживают непростой и без того тревожный момент родов. Им буквально приходится спасать свои жизни и жизни нерожденных детей, прячась от бомб и авиаударов российской военной техники.
В эти дни весь мир облетают непростые кадры, на которые нельзя смотреть без слез. На своей странице в инстаграм Джессика Честейн поделилась публикацией Vogue Ukraine, в которой были собраны снимки беременных женщин, которые прячутся в подвалах роддомов во время воздушных атак.
Вещи, которые вам нужно увидеть. Этим отважным украинкам пришлось рожать в бомбоубежищах. #StandWithUkraine #МеждународныйЖенскийДень,
- написала актриса.
И мы благодарны ей за то, что она привлекает внимание мира к войне в Украине, тем самым помогая заставить западных политиков наконец принять реальные меры для прекращения российского вторжения.
Также мы не устаем говорить о том, что уже очень многие западные звезды высказались в поддержку Украины и помогают финансово. Об этом читайте далее более детально.
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Мы уверены в победе. Все будет Украина!
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