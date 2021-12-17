Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
✊ РФ попалась на Донбассе ⚽ Украина в Лиге наций 🍿 Кому нужна "Рада" 💸 Получить тысячу Зеленского

Скандал с роялти

Мем с Киану

Милле Йовович - 46

Вокал Киркорова

Шоу "Маска". Сезон 2

Копия Рианны
СЕГОДНЯ Звезды Кинолента

Брэд Питт возвращается на большие экраны! Смотрим трейлер нового фильма с голливудским актером

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
17 декабря, 14:34
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Впервые за два года на большие экраны выходит новый фильм с Брэдом Питтом. Премьера назначена на 2022 год
В Сети появился трейлер нового фильма с Брэдом Питтом
В Сети появился трейлер нового фильма с Брэдом Питтом / Фото: Скриншот из YouTube

Хоть голливудский актер и продолжает выяснять отношения с Анджелиной Джоли, но и съемках в кино не забывает. В 2022 году Брэда Питты можно будет в картине "Затерянный город" с Сандрой Буллок и Ченнингом Татумом. Правда, актер сыграл только эпизодическую роль.

Реклама

Актер появился в фильме с длинными светлыми волосами и военной одежде цвета хаки. В кадре Питта можно увидеть, когда ему необходимо спасти главную героиню.

О чем фильм

По сюжету, известная писательница любовных романов отправляется в тур в поддержку своей новой книги. И тут ее похищает эксцентричный миллионер, который заявляет, что затерянный город с сокровищами из ее истории на самом деле существует, и она должна помочь его найти.

Работа над картиной началась в 2020 году, а Брэд Питт присоединился к съемочной группе в 2021 году.

Реклама

В фильме снялись: Сандра Буллок, Ченнинг Татум, Дэниел Рэдклифф, Давайн Джой Рэндольф.

Напомним, последний раз на больших экранах Брэд Питт появлялся в фильме "К звездам" в 2019 году.

Ранее мы рассказывали, как выглядят родители Брэда Питта.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
Рейтинг
Лучшие актеры по версии The New York Times
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
1/2
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Премьера недели
THE HARDKISS — Сестра
В клипе снялась популярная актриса
Новогодний mood ​​
А вы соскучились по оливье? Наталия Орейро — ДА!
Must visit
Главные концерты декабря
Досуг для меломанов
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини?
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять