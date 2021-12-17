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Новые детали в череде внезапных смертей – что ждет во второй серии "Зломовчання"?

Смотрите на OLL.TV
Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
17 декабря, 20:27
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Первая серия новой детективной драмы показала нам две непростые истории в разных уголках Европы. Но как могут быть связаны серия убийств в хорватском Осиеке и пропажа школьницы в Киеве? Узнаем во второй серии!
Вторая серия "Зломовчання"
Вторая серия "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Премьера сериала "Зломовчання" состоялась 10 декабря на платформе OLL.TV. Ранее мы уже поделились впечатлениями о первой серии, а значит, настало время обсудить следующий эпизод.

Осторожно, в материале – спойлеры!

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О чем вторая серия "Зломовчання"?

Во втором эпизоде сериала зрители снова поочередно будут следить за событиями то в Киеве, то в Осиеке. Пока следователи пытаются найти зацепки в деле об убийстве двух несовершеннолетних девушек, бизнесвумен Ольга Романченко продолжает искать свою пропавшую племянницу Катю.

Ксения Мишина в сериале "Зломовчання"
Ксения Мишина в сериале "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Судмедэксперты готовы подтвердить, что второй девушке также помогли свести счеты с жизнью. А на месте преступления и в доме у главного подозреваемого находят серьезные доказательства его причастности (к слову, здесь-то мы и узнаем часть истории того самого сумасшедшего мужчины). Вот только пока он был под стражей, у дороги находят тело еще одной девушки.

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Кадр со съемок "Зломовчання" / Star Media
Кадр со съемок "Зломовчання" / Star Media / Фото: пресс-служба

А журналист, который ведет независимое расследование, не разделяет версии полиции и уверен, что за убийствами девушек стоит кто-то другой.

В это же время Ольга выходит на парня, который может быть причастен к пропаже Кати. Вместе с бывшим полицейским она пытается выследить молодого человека, однако несколько попыток не увенчались успехом.

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Кадр из сериала "Зломовчання"
Кадр из сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Романченко еще не знает, что молодой фотограф, работавший в ее компании, занимается тем, что находит красивых девушек для работы проститутками в Европе. А стоят за всем этим близкие партнеры Ольги и ее влиятельного супруга из Хорватии.

Игорь Гнездилов и Андрей Исаенко в сериале "Зломовчання"
Игорь Гнездилов и Андрей Исаенко в сериале "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Пока семья Ольги ищет 15-летнюю девочку в Украине, журналист из Осиека решится напечатать в своей статье фотографии убитых девушек – Катя оказывается одной из них.

Впечатления о второй серии "Зломовчання"

У меня впечатления о второй серии остались немного неоднозначными – много деталей, новые герои и еще больше вопросов.

Пару раз я поймала себя на мысли: "Стоп! А зачем это показали? А как это произошло? И что дальше?". Но хочу отметить, что от этого становится еще интереснее. На протяжении всей серии перед зрителем раскрывается сложная головоломка, которая очень затягивает.

Здесь огромным плюсом выступает то, что сериал снят достаточно приближенно к реальности и диалоги между героями "живые". Это помогает погрузиться в атмосферу и напоминает о том, что все это не выдумка, а основанный на реальных событиях сюжет.

Вторую серию "Зломовчання"
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Мария Коробова
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