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Нові деталі у низці раптових смертей – що чекає у другій серії "Зломовчання"?

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Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
17 грудня, 20:27
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Перша серія нової детективної драми показала нам дві непрості історії у різних куточках Європи. Але як можуть бути пов'язані серія вбивств у хорватському Осієку та зникнення школярки у Києві? Дізнаємось у другій серії!
Друга серія "Зломовчання"
Друга серія "Зломовчання" / Фото: пресслужба

Прем'єра серіалу "Зломовчання" відбулася 10 грудня на платформі OLL.TV . Раніше ми вже поділилися враженнями про першу серію , Отже, настав час обговорити наступний епізод.

Обережно, у матеріалі – спойлери!

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Про що друга серія "Зломовчання"?

У другому епізоді серіалу глядачі знову по черзі слідкуватимуть за подіями то у Києві, то в Осієці. Поки слідчі намагаються знайти зачіпки у справі про вбивство двох неповнолітніх дівчат, бізнес-леді Ольга Романченко продовжує шукати свою зниклу племінницю Катю.

Ксенія Мішина в серіалі "Зломовчання"
Ксенія Мішина в серіалі "Зломовчання" / Фото: пресслужба

Судмедексперти готові підтвердити, що другій дівчині також допомогли звести рахунки із життям. А на місці злочину і в будинку у головного підозрюваного знаходять серйозні докази його причетності (до речі, тут ми дізнаємося частину історії того самого божевільного чоловіка). Ось тільки він був під вартою, біля дороги знаходять тіло ще однієї дівчини.

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Кадр зі зйомок "Зломовчання" / Star Media
Кадр зі зйомок "Зломовчання" / Star Media / Фото: прес-служба

А журналіст, який веде незалежне розслідування, не поділяє версії поліції та впевнений, що за вбивствами дівчат стоїть хтось інший.

У цей час Ольга виходить на хлопця, який може бути причетний до зникнення Каті. Разом із колишнім поліцейським вона намагається вистежити молоду людину, проте кілька спроб не увінчалися успіхом.

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Кадр із серіалу "Зломовчання"
Кадр із серіалу "Зломовчання" / Фото: пресслужба

Романченко ще не знає, що молодий фотограф, який працював у її компанії, займається тим, що знаходить гарних дівчат для роботи повіями в Європі. А стоять за всім цим близькі партнери Ольги та її впливового чоловіка з Хорватії.

Ігор Гнєзділов та Андрій Ісаєнко в серіалі "Зломовчання"
Ігор Гнєзділов та Андрій Ісаєнко в серіалі "Зломовчання" / Фото: пресслужба

Поки сім'я Ольги шукає 15-річну дівчинку в Україні, журналіст із Осієка наважиться надрукувати у своїй статті фотографії вбитих дівчат – Катя виявляється однією з них.

Враження про другу серію "Зломовчання"

У мене враження про другу серію залишилися трохи неоднозначними – багато деталей, нові герої та ще більше запитань.

Кілька разів я спіймала себе на думці: "Стоп! А навіщо це показали? А як це сталося? І що далі?". Але хочу зазначити, що від цього стає ще цікавіше. Упродовж усієї серії перед глядачем розкривається складна головоломка, яка дуже затягує.

Тут величезним плюсом є те, що серіал знятий досить наближено до реальності та діалоги між героями "живі". Це допомагає зануритися в атмосферу і нагадує про те, що це не вигадка, а заснований на реальних подіях сюжет.

Друга серія "Зломовчання"
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Марія Коробова
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