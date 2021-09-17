Пожар в 1985-м и трогательная история любви: что известно о новом сериале "Материнское сердце"

В субботу, 18 сентября, в 16:00 телеканал "Украина" покажет премьеру 4-серийного фильма "Материнское сердце" совместного производства канала и компании "Украинская Продакшн Студия"

Кадр из сериала «Материнское сердце» / Фото: пресс-служба

События картины начинаются в 1985 году, так что киношникам пришлось потрудиться над воссозданием антуража конца прошлого века и поиском необходимого реквизита.

Напомним, ранее была заявлена точная дата премьеры сериала "Топтун".

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Главный герой истории "Материнское сердце" – пожарный Григорий Вершинин. Мужчина тяжело переживает разрыв с уже бывшей невестой Викой, врачом, которая бросила его ради Самойлова, главврача больницы. Но однажды все меняется – во время пожара в здании детской библиотеки едва не погибает одна из сотрудниц, Ольга. Из огня Ольгу спасает Григорий. Они влюбляются друг в друга и женятся.

Спустя девять месяцев Ольга рожает в роддоме двух здоровых мальчиков. Пара счастлива, однако в ту же ночь на их пути возникает Вика, которая теперь заведует этим роддомом. С этого момента жизнь героев разделится на "до" и "после".

Кадр из сериала "Материнское сердце" / Фото: пресс-служба

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В новом мини-сериале снялись актеры Ирина Таранник, Инна Мирошниченко, Алексей Яровенко, Александр Никитин, Владислав Романиченко, Артем Каюн, Максим Боряк, Артур Логай.

По словам режиссера фильма Павла Тупика, картина охватывает большой временной отрезок. Завязка происходит еще в 90-е годы прошлого столетия, а далее события в каждой следующей серии разворачиваются с периодичностью в 12 лет. Тем сложнее и одновременно интереснее перед съемочной группой стояла задача по модернизации локаций, где происходили основные действия, спустя разное количество лет.

Насколько мы с этим справились – пускай оценит зритель! Но приоткрою секрет, что нам удалось найти, например, больницу, где есть прекрасный современный корпус и блок, где время будто остановилось в середине 80-х. Конечно, к сожалению для реальных пациентов, но к счастью для нас – творцов этого сериала. Также мы отыскали пожарную часть, в которой находятся как современные автомобили, так и авто 1985 года! Это большая удача! – говорит Павел Тупик.

Кадр из сериала "Материнское сердце" / Фото: пресс-служба

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Сложность работы над фильмом заключалась и в выборе легковых автомобилей для главных героев. Отыскать транспортные средства "на ходу" конца прошлого века в хорошем состоянии – эта задача с каждым годом становится все сложнее.

Достаточно волнительной, вспоминает режиссер, была смена со съемками пожара в подвале библиотеки. Ведь там находятся ценные книги не только по сюжету фильма.

В реальной жизни – это действующее хранилище! Поэтому после каждого дубля мы выводили актеров, чтобы проветрить помещение от пиротехнического дыма, – рассказывает Павел Тупик.

Сериал "Материнское сердце" / Фото: пресс-служба

Оператор-постановщик фильма – Александр Клименко. Художник-постановщик – Алена Остапенко. Продюсеры – Виктория Корогод, Наталия Стрибук, Ирина Заря, Ирина Чемерис. Съемки проходили в Киеве и Киевской области в 2021 году.

Смотрите премьеру 4-серийной картины "Материнское сердце" в субботу в 16:00 на телеканале "Украина".

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