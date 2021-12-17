Фильм о войне на Востоке Украины покажут на международном фестивале Берлинале 2022

Драма Клондайк вошла в программу 72-го Берлинского кинофестиваля, который считается одним из самых престижных в Европе и мире. Смотрите первый тизер фильма

Украинский фильм презентуют на фестивале Берлинале / Фото: пресс-служба

На 72-м Берлинском кинофестивале состоится европейская премьера фильма "Клондайк" о жизни семьи на Востоке Украины и крушении рейса MH17. Как сообщают создатели, драма Марины Эр Горбач отобрана в конкурсную секцию "Панорама", которая фокусируется именно на международном кино.

"Санденс" и Берлинале – большая возможность для Украины в истории трагедии MH17 привлечь внимание международного зрителя к событиям российско-украинской войны, – говорит продюсер фильма Мехмет Багадир Эр.

Мировая премьера "Клондайка" состоится на международном кинофестивале "Санденс". Впервые в истории украинский фильм будет представлен на главном фестивале независимого кино в США.

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Фильм повествует о жизни семьи во время военных действий / Фото: пресс-служба

Сюжет "Клондайк"

Фильм рассказывает о местной семье, оказавшейся в эпицентре событий авиакатастрофы рейса MH17 Malaysia Airlines 17 июля 2014 года в селе Грабово Донецкой области.

Главные герои Ирка и Толик готовятся впервые стать родителями, но война неожиданно врывается в их жизнь. Женщина отказывается эвакуироваться, даже когда деревню захватывают вражеские группировки.

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Для меня эта картина – ракета против страха военной агрессии со стороны России прежде всего для самой себя. "Клондайк" появился на пересечении бессилия остановить войну и глубокого уважения и благодарности тем, кто отстаивает Украину, – объясняет замысел фильма режиссер Марина Эр Горбач.

Главные роли в фильме исполнили Оксана Черкашина ("Плохие дороги"), Сергей Шадрин ("Черный ворон") и Олег Щербина ("Черкассы").

В Украине прокат фильма "Клондайк" запланирован на 2022 год.

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