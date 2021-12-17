Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ РФ спалилася на Донбасі ⚽ Україна у Лізі націй 🍿 Кому потрібна "Рада" 💸 Отримати тисячу Зеленського

Скандал з роляті

Мем з Кіану

Міллі Йовович - 46

Вокал Кіркорова

Шоу "Маска". Сезон 2

Копія Ріанни
СЬОГОДНІ Зірки Кінострічка

Фільм про війну на Сході України покажуть на міжнародному фестивалі Берлінале 2022

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
17 грудня, 15:11
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Драма Клондайк увійшла до програми 72-го Берлінського кінофестивалю, який вважається одним із найпрестижніших у Європі та світі. Дивіться перший тизер фільму
Український фільм презентують на фестивалі Берлінале
Український фільм презентують на фестивалі Берлінале / Фото: пресслужба

На 72-му Берлінському кінофестивалі відбудеться європейська прем'єра фільму "Клондайк" про життя сім'ї на Сході України та катастрофу рейсу MH17. Як повідомляють творці, драма Марини Ер Горбач відібрано до конкурсної секції "Панорама", яка фокусується саме на міжнародному кіно.

"Санденс" та Берлінале – велика нагода для України в історії трагедії MH17 привернути увагу міжнародного глядача до подій російсько-української війни, – каже продюсер фільму Мехмет Багадір Ер.

Світова прем'єра "Клондайка" відбудеться на міжнародному кінофестивалі "Санденс". Вперше в історії український фільм буде представлено на головному фестивалі незалежного кіно у США.

Реклама

Фільм розповідає про життя сім'ї під час воєнних дій
Фільм розповідає про життя сім'ї під час воєнних дій / Фото: пресслужба

Сюжет "Клондайк"

Фільм розповідає про місцеву родину, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області.

Головні герої Ірка та Толік готуються вперше стати батьками, але війна несподівано вривається у їхнє життя. Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють ворожі угруповання.

Реклама

Для мене ця картина – ракета проти страху воєнної агресії з боку Росії насамперед для самої себе. "Клондайк" з'явився на перетині безсилля зупинити війну та глибокої поваги та подяки тим, хто відстоює Україну, – пояснює задум фільму режисерка Марина Ер Горбач.

Головні ролі у фільмі виконали Оксана Черкашина ("Погані дороги"), Сергій Шадрін ("Чорний ворон") та Олег Щербина ("Черкаси").

В Україні прокат фільму "Клондайк" заплановано на 2022 рік.

Реклама

Читайте також:

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
Рейтинг
Найкращі актори за версією The New York Times
1
Бенедикт Камбербетч Бенедикт Камбербетч
2
Крістен Стюарт Крістен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакін Фенікс Хоакін Фенікс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Хто ще увійшов до TOP-13
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Прем'єра тижня
THE HARDKISS — Сестра
У кліпі знялася популярна акторка
Новорічний mood ​​​
А ви скучили за олів'є? Наталія Орейро — ТАК!
Must visit
Головні концерти грудня
Дозвілля для меломанів
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні?
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти