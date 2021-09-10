Уникальный патологоанатом – находка для следствия

На экраны выходит новый сериал "Вульф" о гениальном судебном патологоанатоме, профессоре Кинтехе Вульфе с Бабу Сизеем в главной роли. Создатель сериала – известный по работе над сериалом "Бесстыдники" Пол Эббот

Кадр из сериала "Вульф" / Фото: Скриншот из YouTube

"Вульф" – это шестисерийный проект Sky, рассказывающий о работе одного из лучших английских экспертов-криминалистов, который использует свою уникальную систему для работы на месте преступления. Он часто нарушает правила, но всегда действует во благо расследования. В каждом эпизоде он со своей командой отправляется в новое интересное место к новому делу, чтобы сделать все возможное и невозможное ради определения истины, применяя свой нестандартный подход.

Помимо Бабу Сизея в сериале можно увидеть Аманду Аббингтон ("Шерлок") и Наталью Тена ("Игра престолов").

Я не могу дождаться встречи зрителей с Вульфом. Пол Эбботт вложил свой уникальный взгляд на человечество в этот сложный и увлекательный персонаж. Мне нравилась каждая минута его воплощения и работа с невероятным актерским составом и командой. Это был необычайный опыт, – говорит Бабу Сизей.

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