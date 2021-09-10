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Унікальний патологоанатом – знахідка для слідства

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
10 вересня, 18:46
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На екрани виходить новий серіал "Вульф" про геніального судового патологоанатома, професора Кінтеха Вульфа з Бабу Сізеєм в головній ролі. Творець серіалу – відомий по роботі над серіалом "Безсоромні" Пол Еббот
Кадр з серіалу "Вульф"
Кадр з серіалу "Вульф" / Фото: Скріншот з YouTube

"Вульф" – це шестисерійний проєкт Sky, що розповідає про роботу одного з найкращих англійських експертів-криміналістів, який використовує свою унікальну систему для роботи на місці злочину. Він часто порушує правила, але завжди діє на благо розслідування. У кожному епізоді він зі своєю командою вирушає в нове цікаве місце до нової справи, щоб зробити все можливе і неможливе заради визначення істини, застосовуючи свій нестандартний підхід.

Крім Бабу Сізея в серіалі можна побачити Аманду Аббінгтон ("Шерлок") і Наталю Тену ("Гра престолів").

Я не можу дочекатися зустрічі глядачів з Вульфом. Пол Ебботт вклав свій унікальний погляд на людство в цей складний і захоплюючий персонаж. Мені подобалася кожна хвилина його втілення і робота з неймовірним акторським складом і командою. Це був надзвичайний досвід, – каже Бабу Сізей.

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Дивіться перші епізоди на сервісі OLL.TV вже сьогодні:

"Вульф"
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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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