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Что за милота! Королева Елизавета выпила чай с медвежонком Паддингтоном (видео)

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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5 июня, 11:54
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В Букингемской дворце прошла необычная чайная церемония – Ее Величество поздравил с юбилеем культовый британский персонаж медвежонок Паддингтон

Несмотря на то, что состояние здоровья королевы Елизаветы в последнее время настораживает и она пропустила даже любимые скачки в честь юбилея, встреча с любимчиком Британии у Ее Величества все же состоялась.

В честь Платинового юбилея правления королевы Елизаветы к ней пожаловал на чай медвежонок Паддингтон! Забавный видео снятым с главой британской монархии и любимцем англичан поделились на официальных аккаунтах королевы в социальных сетях.

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Чайная церемония происходит в Букингемском дворце пока за окнами проходит парад в честь 70-летия правления Елизаветы II. Паддингтон предлагает королеве съесть знаменитый мармеладный сэндвич, который он хранит в своей шляпе, на что Ее Величество показывает, что уже припасла лакомство – спрятанное в сумочке на потом. После забавного видео все британцы наконец-то узнали, что их королева на самом деле прячет в своем ридикюле :)

Как известно, медвежонок Паддингтон настоящий символ английской литературы. Книжный персонаж настолько полюбился в Британии, что киоски с сувенирной продукцией с его изображением есть по всей стране. Да что уж говорить, если мультяшного героя пригласила на чай сама королева!

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Также, напомним, что первый день празднования Платинового юбилея не обошелся без забав – эти фото правнуков Елизаветы II с торжества рассмешат любого.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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