Елизавете II за них стыдно! Кто из наследников королевы изменял своим любимым

Да, измены происходят не только в жизни звездных пар, как например у Александра Пономарева и его экс-жены Виктории Мартынюк . Неверными могут быть сами монархи! Измены, интриги, слабость, страсть – все это также переживали члены роял фемили.
Сайт "Сегодня" рассказывает о самых громких скандалах британской королевской семьи, связанных с изменами.
Принцесса Маргарет
Маргарет была противоположностью младшей сестры Елизаветы II. Она всегда отличалась бунтарским и своенравным характером.
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В 1950-х принцесса безумно влюбилась в полковника королевских военно-воздушных сил – Питера Таунсенда. Их чувства были взаимными, но есть одно "но". Питер походил из обычной семьи: у него не было ни статуса, ни денег. Более того, полковник уже был женат, а еще он старше Маргарет на 15 лет! Долгое время парочка тайно встречалась, но потом их рассекретили СМИ.
Вскоре Таунсенд развелся и сделал предложение юный Маргарет. Однако королевской семье это не нравилось и принцессу поставили перед условием: если она выйдет замуж за Питера, то потеряет королевский титул и доход. Что ж, принцесса сделала выбор... в пользу сохранения статуса. Она разбила сердце полковнику.
Впоследствии сестра Елизаветы вышла замуж за фотографа Энтони Армстронга-Джонса. Однако Маргарет не была счастлива в этом браке. И после 18 лет совместной жизни, супруги расстались со скандалом в 1978-м.
Дело в том, что принцесса изменила мужу с баронетом Родди Ллевеллина. Интересный факт: это был первый развод члена королевской семьи.
Принц Чарльз и принцесса Диана
Наверное, все знают (или хотя бы слышали) о любовном треугольнике принцессы Дианы – принца Чарльза – Камиллы Паркер-Боулз. Еще задолго до встречи мисс Спенсер сын Елизаветы II крутил роман с Камиллой. С годами выяснилось, что Паркер-Боулз была настоящей любовью принца, а брак с Дианой был просто по расчету.
Диана и Чарльз не были счастливы вместе, и принц очень скоро восстановил интрижку с Камиллой. Об отношениях Чарльза и Камиллы знали все, в том числе и леди Ди, которая тоже начала ходить на лево, чтобы заглушить боль и отчаяние.
С 1992 года Чарльз и Дианы жили отдельно, а в 1996 развелись. После этого леди Ди дала скандальное интервью BBC, где сказала самую известную фразу в адрес мужа: "В этом браке нас было трое"
Принцесса Анна
Единственная дочь Елизаветы II унаследовала бунтарский характер своей тети. Хотя она была в браке с олимпийским наездником Марком Филлипсом, однако их отношения называли безрадостным притворством.
Чтобы как-то чувствовать жизнь, оба изменяли, хотя продолжали жить вместе! В 1970-х Анна впервые "незаконно" влюбилась в женатого сержанта Питера Кросса, который был к тому же ее телохранителем. Молодые люди быстро нашли общий язык – Анна чувствовала себя рядом с Питером настоящей женщиной. Вскоре у них случился первый поцелуй, который сержант во всей красе описывал уже после их расставания.
Роман Анны с Питером был горячим и страстным, так что не заметить его было невозможно. Уже в 1980-х Кросс был уволен, а принцесса впала в депрессию. Впоследствии Питер нашел себе другую пассию и забыл про Анну, для которой разрыв был очень болезненным.
Вскоре принцесса переключилась на офицера Тимоти Лоуренса. В 1992 году Анна развелась с мужем и сразу же вышла замуж за Тимоти. Кстати, офицер и принцесса все еще вместе!
Принц Эндрю
Ох, с личной жизнью сына королевы тоже не все просто. В 1986 году Эндрю женился на Саре Фергюсон. Однако и этот брак был не безупречен. Ходили слухи, что у обоих была своя жизнь на стороне. В 1992-м Эндрю и Сара разошлись (но не развелись).
Впоследствии папарацци поймали герцогиню, когда та лежала на шезлонге, а ее финансовый советник Джон Брайан нежно облизывал ее пальцы на ногах (только представьте!). Такие фото наделали шума и супруги наконец-то решили развестись.
С годами разразился еще один скандал вокруг Эндрю. Вирджиния Робертс заявила, что ее принудили заняться сексом с принцем, когда ей было всего 17 лет. Это жестко отразилось на всей королевской семье, и принц Эндрю лишился всех должностей.
Муж принцессы Евгении
Летом 2021 года Джек Бруксбэнк без жены уехал в Италию на благотворительный бал. Внучка королева не смогла отправиться в рабочую поездку из-за маленького сына.
Однако деловая поездка Джека неожиданно обернулась скандалом! Папарацци сняли мужчину, когда тот отдыхал на яхте в компании полуобнаженных красавиц! Вряд ли морская прогулка в купальниках была рабочей. Однако королевская семья воздерживается от комментариев по поводу этой ситуации.
Такая она королевская жизнь, насыщенная интригами, романами и изменами.
Раньше мы писали, как бы выглядела принцесса Диана, если бы дожила до наших дней.