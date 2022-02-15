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Елизавете II за них стыдно! Кто из наследников королевы изменял своим любимым

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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15 февраля, 12:53
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Члены королевской семьи всегда в центре внимания, поэтому им не легко удается уничтожить доказательства каких-либо промахов. Мы собрали топ-скандалов, связанных с неверностью королевских персон
ТОП-скандалы, связанные с изменами членов королевской семьи.
ТОП-скандалы, связанные с изменами членов королевской семьи. / Фото: Getty Images

Да, измены происходят не только в жизни звездных пар, как например у Александра Пономарева и его экс-жены Виктории Мартынюк . Неверными могут быть сами монархи! Измены, интриги, слабость, страсть – все это также переживали члены роял фемили.

Сайт "Сегодня" рассказывает о самых громких скандалах британской королевской семьи, связанных с изменами.

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Принцесса Маргарет

Маргарет была противоположностью младшей сестры Елизаветы II. Она всегда отличалась бунтарским и своенравным характером.

В 1950-х принцесса безумно влюбилась в полковника королевских военно-воздушных сил – Питера Таунсенда. Их чувства были взаимными, но есть одно "но". Питер походил из обычной семьи: у него не было ни статуса, ни денег. Более того, полковник уже был женат, а еще он старше Маргарет на 15 лет! Долгое время парочка тайно встречалась, но потом их рассекретили СМИ.

Принцесса Маргарет и Питер Таунсенд.
Принцесса Маргарет и Питер Таунсенд. / Фото: Getty Images

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Вскоре Таунсенд развелся и сделал предложение юный Маргарет. Однако королевской семье это не нравилось и принцессу поставили перед условием: если она выйдет замуж за Питера, то потеряет королевский титул и доход. Что ж, принцесса сделала выбор... в пользу сохранения статуса. Она разбила сердце полковнику.

Впоследствии сестра Елизаветы вышла замуж за фотографа Энтони Армстронга-Джонса. Однако Маргарет не была счастлива в этом браке. И после 18 лет совместной жизни, супруги расстались со скандалом в 1978-м.

Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс.
Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс. / Фото: Getty Images

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Дело в том, что принцесса изменила мужу с баронетом Родди Ллевеллина. Интересный факт: это был первый развод члена королевской семьи.

Маргарет и Родди Ллевелин.
Маргарет и Родди Ллевелин. / Фото: Getty Images

Принц Чарльз и принцесса Диана

Наверное, все знают (или хотя бы слышали) о любовном треугольнике принцессы Дианы – принца Чарльза – Камиллы Паркер-Боулз. Еще задолго до встречи мисс Спенсер сын Елизаветы II крутил роман с Камиллой. С годами выяснилось, что Паркер-Боулз была настоящей любовью принца, а брак с Дианой был просто по расчету.

Чарльз и Диана.
Чарльз и Диана. / Фото: Getty Images

Диана и Чарльз не были счастливы вместе, и принц очень скоро восстановил интрижку с Камиллой. Об отношениях Чарльза и Камиллы знали все, в том числе и леди Ди, которая тоже начала ходить на лево, чтобы заглушить боль и отчаяние.

Чарльз и Камилла.
Чарльз и Камилла. / Фото: Getty Images

С 1992 года Чарльз и Дианы жили отдельно, а в 1996 развелись. После этого леди Ди дала скандальное интервью BBC, где сказала самую известную фразу в адрес мужа: "В этом браке нас было трое"

Принцесса Анна

Единственная дочь Елизаветы II унаследовала бунтарский характер своей тети. Хотя она была в браке с олимпийским наездником Марком Филлипсом, однако их отношения называли безрадостным притворством.

Принцесса Анна и Марк Филлипс.
Принцесса Анна и Марк Филлипс. / Фото: Getty Images

Чтобы как-то чувствовать жизнь, оба изменяли, хотя продолжали жить вместе! В 1970-х Анна впервые "незаконно" влюбилась в женатого сержанта Питера Кросса, который был к тому же ее телохранителем. Молодые люди быстро нашли общий язык – Анна чувствовала себя рядом с Питером настоящей женщиной. Вскоре у них случился первый поцелуй, который сержант во всей красе описывал уже после их расставания.

Анна и Питер Кросс.
Анна и Питер Кросс. / Фото: Getty Images

Роман Анны с Питером был горячим и страстным, так что не заметить его было невозможно. Уже в 1980-х Кросс был уволен, а принцесса впала в депрессию. Впоследствии Питер нашел себе другую пассию и забыл про Анну, для которой разрыв был очень болезненным.

Вскоре принцесса переключилась на офицера Тимоти Лоуренса. В 1992 году Анна развелась с мужем и сразу же вышла замуж за Тимоти. Кстати, офицер и принцесса все еще вместе!

Анна и Тимоти Лоуренс.
Анна и Тимоти Лоуренс. / Фото: Getty Images

Принц Эндрю

Ох, с личной жизнью сына королевы тоже не все просто. В 1986 году Эндрю женился на Саре Фергюсон. Однако и этот брак был не безупречен. Ходили слухи, что у обоих была своя жизнь на стороне. В 1992-м Эндрю и Сара разошлись (но не развелись).

Эндрю и Сара.
Эндрю и Сара. / Фото: Getty Images

Впоследствии папарацци поймали герцогиню, когда та лежала на шезлонге, а ее финансовый советник Джон Брайан нежно облизывал ее пальцы на ногах (только представьте!). Такие фото наделали шума и супруги наконец-то решили развестись.

Папарацци поймали Сару.
Папарацци поймали Сару. / Фото: Getty Images

С годами разразился еще один скандал вокруг Эндрю. Вирджиния Робертс заявила, что ее принудили заняться сексом с принцем, когда ей было всего 17 лет. Это жестко отразилось на всей королевской семье, и принц Эндрю лишился всех должностей.

Вирджиния Джуффре с принцем Эндрю
Вирджиния Джуффре с принцем Эндрю / Фото: BBC

Муж принцессы Евгении

Летом 2021 года Джек Бруксбэнк без жены уехал в Италию на благотворительный бал. Внучка королева не смогла отправиться в рабочую поездку из-за маленького сына.

Евгения и Джек Бруксбанк.
Евгения и Джек Бруксбанк. / Фото: Getty Images

Однако деловая поездка Джека неожиданно обернулась скандалом! Папарацци сняли мужчину, когда тот отдыхал на яхте в компании полуобнаженных красавиц! Вряд ли морская прогулка в купальниках была рабочей. Однако королевская семья воздерживается от комментариев по поводу этой ситуации.

Джек Бруксбанк с моделями.
Джек Бруксбанк с моделями. / Фото: Instagram

Такая она королевская жизнь, насыщенная интригами, романами и изменами.

Раньше мы писали, как бы выглядела принцесса Диана, если бы дожила до наших дней.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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