Как менялся именинник принц Гарри – жизнь герцога Сассекского в 5-ти фотографиях

Герцог Сассекский с самого детства был в центре внимания общественности и СМИ – от юного члена королевской семьи, который потерял мать, до взрослого герцога, который завел семью и решил покинуть королевский дворец

Принц Гарри - как менялся герцог Сассекский / Фото: Getty Images

Сегодня, 15 сентября, принцу Гарри исполнилось 37 лет. Несмотря на раздор между герцогом Сассекским и Букингемским дворцом, королевская семья поздравила его с днем рождения.

После отказа от королевских обязанностей герцог Сассекский начал новую главу в своей жизни в США вместе со своей супругой Меган Маркл и их детьми. Но как поменялся принц Гарри за все эти годы? Предлагаем узнать в пяти фотографиях.

Принц Гарри в детстве

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Принц родился в 1984 году в Лондоне. На фото, сделанных во время различных выходов и публичных мероприятий, сын принцессы Дианы почти всегда улыбался.

8-летний принц Гарри, Королева Елизавета (королева-мать), принцесса Диана в 1992 году / Фото: Getty Images

Смерть принцессы Дианы

Фактически, детство принца Гарри закончилось в 1997 году, когда его мама трагически погибла в автокатастрофе. Принцу Гарри было 13 лет.

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Принц Гарри на похоронах матери, принцессы Дианы в 1997 году / Фото: Getty Images

Жизнь в центре внимания

Внимание прессы стало постоянным явлением в жизни принца Гарри и его брата, принца Уильяма. Со временем, братья поменялись характерами – в принце Гарри все чаще начали проявляться черты бунтаря. Он часто начал попадать в скандальные заголовки из-за своих выходок на вечеринках и бурной жизни.

В 2007-2008-х годах принц Гарри 10 недель прослужил в подразделе поддержки военно-воздушных сил в Афганистане, а в 2011 году – получил звание капитана Армейского воздушного корпуса.

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Принц Гарри в 2010 году / Фото: Getty Images

Женитьба и выход из королевской семьи

В 2018 году принц Гарри впервые женился – его возлюбленной стала экс-актриса Меган Маркл. Спустя несколько лет супруги отказались от королевских обязанностей из-за ограничений и давления, которое испытывали во время жизни во дворце.

Принц Гарри в день свадьбы с Меган Маркл / Фото: Getty Images

Воссоединение с семьей

В середине лета этого года принц Гарри с братом посетили открытие статуи их матери в Кенсингтонском дворце. Сейчас братья снова начали ладить после многолетнего раздора.

Принц Уильям и принц Гарри летом 2021 года / Фото: Getty Images

Смотрите, как весной этого года Меган Маркл и принц Гарри дали скандальное интервью Опре Уинфри:

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