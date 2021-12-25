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Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали тревожное заявление на Рождество

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
25 декабря, 15:48
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В этом году праздник герцог и герцогиня Кембриджские отмечают отдельно от королевы. Елизавета II отменила семейные сборы
Герцог и герцогиня Кембриджские празднуют Рождество отдельно от королевы
Герцог и герцогиня Кембриджские празднуют Рождество отдельно от королевы / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Кембриджи празднуют Рождество в своем загородном доме Анмер Холл. Кейт и Уильям поделились в Сети рождественским поздравлением, обратившись к тем, кому пришлось изменить свои планы на отпуск на фоне всплеска нового штамма коронавируса.

Это Рождество будет отличаться от того, что многие из нас планировали, – написали герцог и герцогиня Кембриджские сегодня в Twitter.

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Скриншот: Twitter Кейт и Уильяма

Королевской чете пришлось пересмотреть свои рождественские планы после того, как бабушка Уильяма, королева Елизавета, отменила традиционное собрание королевской семьи в Сандрингеме.

Из-за нового штамма коронавируса "Омикрон", вызвавшего всплеск заболеваемости в Великобритании, 95-летняя королева решила остаться в Виндзорском замке.

Инна Петрова
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