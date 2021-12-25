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Кейт Міддлтон і принц Вільям зробили тривожну заяву після того, як королева скасувала Різдво

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
25 грудня, 15:48
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Цього року свято герцог та герцогиня Кембриджські відзначають окремо від королеви. Єлизавета II скасувала сімейні збори
Герцог та герцогиня Кембриджські святкують Різдво окремо від королеви
Герцог та герцогиня Кембриджські святкують Різдво окремо від королеви / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Кембріджі святкують Різдво у своєму заміському будинку Анмер Голл. Кейт та Вільям поділилися в Мережі різдвяним вітанням, звернувшись до тих, кому довелося змінити свої плани на відпустку на тлі сплеску нового штаму коронавірусу.

Це Різдво відрізнятиметься від того, що багато хто з нас планував, – написали герцог і герцогиня Кембриджські сьогодні в Twitter.

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Скріншот: Twitter Кейт та Вільяма

Королівському подружжю довелося переглянути свої різдвяні плани після того, як бабуся Вільяма, королева Єлизавета, скасувала традиційні збори королівської сім'ї у Сандрінгемі.

Через новий штам коронавірусу "Омікрон", що спричинив сплеск захворюваності у Великій Британії, 95-річна королева вирішила залишитися у Віндзорському замку.

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/ Фото: Getty Images

Джерело в королівській сім'ї розповіло, що рішення Її Величність приймала після "ретельного розгляду", проте на різдвяні свята вона все ж таки прийматиме гостей.

Нагадаємо, що раніше Єлизавета II у традиційному різдвяному зверненні зворушливо вшанувала пам'ять чоловіка.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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