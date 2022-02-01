Кейт Миддлтон почти в два раза популярней Меган Маркл в США – исследование

Поклонники королевской семьи Великобритании снова обсуждают негласное "противостояние" двух герцогинь...

Кейт и Меган негласно соперничают / Фото: Getty Images

Напомним, на этой неделе активно обсуждают слухи о том, что герцоги Кембриджские переедут из Лондона. Но это не все новости от БКС. Так, на пике обсуждения также негласное противостояние Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

В Сети многие уверены, что 40-летняя Меган Маркл делает все, чтобы затмить свою не менее знаменитую и влиятельную родственницу – Кейт Миддлтон. В подтверждение этому наводят факты того, что Сассексы обычно делятся своими новостями после какого-то инфоповода от Кембриджей, таким образом перекрывая им охваты.

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Кейт Миддлтон / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Правда это или нет, но противостояние ровесниц Кейт и Меган обсуждают все, тем более после недавнего исследования, которое показало, что Кейт Миддлтон почти в 2 раза популярней Меган Маркл в США. Рейтинг Кейт достигает почти 68 процентов. За Меган отдали голоса 31 процент участников опроса.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

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Масла в огонь подливает тот факт, что сейчас Меган и Гарри живут в США, да и сама Маркл родом из Америки, что должно бы было добавить ей бонусов, но пока что этого не случилось. В комментарии The Sun американский королевский комментатор Кристофер Андерсен отметил, что вскоре герцоги Кембриджские планируют поездку в США, что также вызовет большой резонанс.

Кейт стала еще большей звездой. Она — само воплощение всего того, что американцы ожидают увидеть в принцессе, которая однажды станет королевой — она красивая, грациозная, легкая в общении и обладает настоящим королевским достоинством. Какая бы скандалы не вспыхивали в королевской семье, Кейт всегда оказывается вдали от них.

Пользователи в Сети уверены, что Меган Маркл так просто не оставит результаты рейтинга и вскоре заявит о какой-то своей новой инициативе, чтобы быть снова у всех на слуху.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри в шаге от нового судебного иска.