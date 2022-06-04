Лілібет – 1 рік! Як королівська сім'я привітала дочку принца Гаррі з днем народження

Сьогодні, 4 червня, дочці принца Гаррі та Меган Маркл виповнюється один рік. Дивіться, як члени королівської родини привітали дівчинку

Королівська сім'я привітала дочку принца Гаррі та Меган Маркл з першим днем народження / Фото: Getty Images

Незважаючи на те, що принц Гаррі та Меган Маркл втекли з Великобританії, звинуватили королівську сім'ю в расизмі та цькуванні, і вже два роки живуть у США, члени монаршого сімейства все одно привітали їхню доньку Лілібет із днем народження.

До речі, зараз принц Гаррі та Меган Маркл вперше за довгий час прибули до Великої Британії, щоб відсвяткувати Платиновий ювілей Єлизавети ІІ.

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Бажаємо Лілібет найщасливішого першого дня народження, – написано в офіційному акаунті Єлизавети II в Twitter.

Скріншот: Twitter

Кейт Міддлтон та принц Вільям, які проводять день в Уельсі зі своїми старшими дітьми принцом Джорджем та принцесою Шарлоттою, також поділилися повідомленням у Twitter, написавши:

Щиро вітаємо з днем ​​народження Лілібет, якій сьогодні виповнюється рік!

Скріншот: Twitter

Дідусь Лілібет, принц Чарльз та його дружина Камілла, герцогиня Корнуольська, написали у Twitter:

Вітаємо Лілібет із першим днем народження сьогодні!

Скріншот: Twitter

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл перестали виконувати обов'язки членів британської королівської сім'ї з 1 квітня 2020 року. Щоб отримати право переїхати до США, працювати та займатися підприємницькою діяльністю, їм довелося відмовитися від звернення "Ваша королівська високість", держфінансування та торгової марки Sussex Royal. Через рік вони втратили статус покровителів низки установ та благодійних організацій, а у принца відібрали почесні військові титули.

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У березні 2021 року пара дала скандальне інтерв'ю Опрі Вінфрі, в якому зробила низку резонансних заяв про королівську сім'ю – від звинувачень у расизмі до цькування у палаці та ЗМІ.

Нагадаємо, Єлизавета II пропустить свій улюблений захід через проблеми з мобільністю.