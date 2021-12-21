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Меган Маркл и принц Гарри хотят в третий раз стать родителями

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
21 декабря, 09:45
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Внук Елизаветы II и его жена воспитывают сына Арчи и дочь Лилибет. Однако супруги не планируют останавливаться и мечтают стать многодетными родителями!
Меган Маркл и принц Гарри планируют третьего ребенка.
Меган Маркл и принц Гарри планируют третьего ребенка. / Фото: Getty Images, Instagram

Принц Гарри и Меган Маркл, которые увидятся с королевской семьей на рождественском ужине, хочу в третий раз стать родителями. Об этом сообщает издание New Idea со ссылкой на близкий источник герцогов Сассекских.

В 2019 году супруги заявляли, что скорее всего остановится на двух детках. На это решение повлияли благотворительные поездки семьи. Однако такая новость немало кого смутила, ведь у другого внука Ее Величества принца Уильяма уже есть три наследника. Более того, герцоги Кембриджские обсуждали возможность появления и четвертого ребенка.

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Впрочем, по данным инсайдера, на решение Гарри и Меган о двух детях повлияло желание их двухлетнего сына Арчи. Он очень хочет иметь братика!

С тех пор как приехала Лилибет, Арчи просил маленького братика. И ни Меган, ни Гарри никогда не могут отказать ему, – поделился первоисточник.

Меган Маркл и принц Гарри появились на гала-ужине в Нью-Йорке
Меган Маркл и принц Гарри появились на гала-ужине в Нью-Йорке / Фото: Getty Images

Мальчик опасается, что его младшая сестренка, когда подрастет, не захочет играть с ним в мальчишеские игры. Так что родители, услышав такие аргументы, не могут отказать сыну.

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Также инсайдер сообщил, что Меган Маркл планирует начать подготовку к ЭКО, когда Лилибет исполнится один год. 40-летняя герцогиня Сааксеская считает принца Гарри отличным отцом. По данным источника, она просто не может представить, что больше в его руках не будет младенец.

Они считают, что могут внести более положительный вклад в мир, воспитывая умных, информированных детей, которые будут такими же во взрослой жизни. Они считают, что это перевешивает экологические риски, – добавил инсайдер.

Напомним, ранее королевские эксперты разоблачили ложь Меган Маркл , в тому числе о возрасте и знакомстве с принцем Гарри.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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