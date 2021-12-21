Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🚷 Справа Порошенка 🍾 Підсумки року 2021 😷 Омікрон в Україні 🚀 Ультиматум Росії НАТО

Трейлер Мавки

Лепс розлучився

Що с Вінником?

Каменських і Ревва

Шоу "Маска". Сезон 2

Копія Ріанни
СЬОГОДНІ Зірки Монархи

Меган Маркл та принц Гаррі хочуть втретє стати батьками

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
21 грудня, 09:45
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Онук Єлизавети II та його дружина зараз виховують сина Арчі та доньку Лілібет. Однак подружжя не планує зупинятись і мріє стати багатодітними батьками!
Меган Маркл і принц Гаррі планують третю дитину.
Меган Маркл і принц Гаррі планують третю дитину. / Фото: Getty Images, Instagram

Принц Гаррі та Меган Маркл, які побачаться з королівською сім'єю на різдвяній вечері, хочу втретє стати батьками. Про це повідомляє видання New Idea з посиланням на близьке джерело герцогів Сассекських.

У 2019 році подружжя заявляло, що скоріше за все зупиниться на двох дітках. На таке рішення вплинули благодійні поїздки родини. Проте така новина чимало кого збентежила, бо ж в іншого внука Її Величності принца Вільяма вже є троє спадкоємців. Ба більше, герцоги Кембриджські обговорювали можливість появи і четвертої дитини.

Реклама

Втім, за даними інсайдера, на рішення Гаррі та Меган щодо двох дітей вплинуло бажання їхнього дворічного сина Арчі. Він дуже хоче мати братика!

Відколи приїхала Лілібет, Арчі просив маленького братика. І ні Меган, ні Гаррі ніколи не можуть відмовити йому, – поділилось першоджерело.

Меган Маркл та принц Гаррі з'явилися на гала-вечері у Нью-Йорку
Меган Маркл та принц Гаррі з'явилися на гала-вечері у Нью-Йорку / Фото: Getty Images

Хлопчик побоюється, що його молодша сестричка, коли підросте, не захоче грати з ним у хлоп'ячі ігри. Тож батьки, почувши такі аргументи не можуть відмовити сину.

Реклама

Також інсайдер повідомив, що Меган Маркл планує розпочати підготовку до ЕКЗ, коли Лілібет виповниться один рік. 40-річна герцогиня Сааксеська вважає принца Гаррі чудовим батьком. За даними джерела, вона просто не може уявити, що більше в його руках не буде немовля.

Вони вважають, що можуть зробити більш позитивний внесок у світ, виховуючи розумних, поінформованих дітей, які будуть такими ж у дорослому житті. Вони вважають, що це переважує екологічні ризики, – додав інсайдер.

Нагадаємо, раніше королівські експерти викрили брехню Меган Маркл, зокрема про вік та знайомство з принцом Гаррі.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Рейтинг
Найкращі актори за версією The New York Times
1
Бенедикт Камбербетч Бенедикт Камбербетч
2
Крістен Стюарт Крістен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакін Фенікс Хоакін Фенікс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Хто ще увійшов до TOP-13
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Прем'єра тижня
THE HARDKISS — Сестра
У кліпі знялася популярна акторка
Новорічний mood ​​​
А ви скучили за олів'є? Наталія Орейро — ТАК!
Must visit
Головні концерти грудня
Дозвілля для меломанів
Цитата дня

Мені дуже дивно за цим спостерігати і тут питання – хто ж головний корупціонер?

Юрій Нікітін український музичний продюсер
Скандал набирає обертів
Home alone
Будинок Кевіна можна орендувати
Скільки коштує житло Маккалістерів
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти