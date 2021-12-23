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Меган Маркл и принц Гарри крестили дочь – СМИ

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
23 декабря, 09:22
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Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз в начале июне. Долгое время в СМИ обсуждалось, что пара собирается крестить дочь в Лондоне
Королевский эксперт рассказал о крестинах дочери принца Гарри и Меган Маркл
Королевский эксперт рассказал о крестинах дочери принца Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Королевские эксперты предполагали, что крестины Лилибет-Дианы в Лондоне помогут герцогам Сассекским наладить отношения с британскими монархами. Меган и Гарри никак слухи не комментировали.

Теперь же по информации королевского эксперта Нила Шона, пара уже крестила дочь. Церемония прошла в строжайшем секрете. Об этом пишет Daily Express.

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Принц Гарри и Меган Маркл продолжают войну со СМИ
Принц Гарри и Меган Маркл продолжают войну со СМИ / Фото: Getty Images

Подробнее о крестинах дочери принц Гарри планирует рассказать в своих мемуарах, которые должны выйти в 2022 году.

Если информация подтвердится, то Лилибет станет первой в истории наследницей британского престола, которая не прошла обряд крещения по королевским традициям в Англиканской церкви.

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Напомним, королевские эксперты поговаривают, что в Букингемском дворе с опасением ждут выхода книги принца Гарри, Мемуары герцога Сассекского могут стать источником нового скандала между принцем Гарри и родственниками.

Ранее источник из окружения Меган и Гарри рассказал, что пара планирует стать родителями в третий раз.

Элина Пелешенко
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