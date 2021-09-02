Меган Маркл и принц Гарри не смогли погасить долг в два миллиона гривен – СМИ

Меган Маркл и принц Гарри попали в новый финансовый скандал. Бывший благотворительный фонд пары до сих пор должен крупную сумму некоммерческой организации

Бывший фонд Меган Маркл и принц Гарри не погасил долг / Фото: Getty Images

Герцоги Сассекские успевают заключать выгодные многомиллионные контракты, а вот выплачивать долги пара на спешит. Как пишет Daily Mail, бывший благотворительны фонд принца Гарри и Меган Маркл Sussex Royal должен выплатить 78,5 тыс фунтов стерлингов (около двух миллионов гривен) некоммерческой организации.

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Название организации не разглашается. Известно только, что фонд должен был вернуть 213 тысяч фунтов стерлингов (почти восемь миллионов гривен) еще в конце прошлого года. Сейчас возвращены 134,5 тысячи фунтов стерлингов ( почти 4,8 миллиона гривен). По данным источников, пара собирается вернуть долг в ближайшее время.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Напомним, недавно принц Гарри продал издательству Penguin Random House за 20 миллионов долларов. Также у пары есть контракт с Netflix. По данным инсайдеров за сделку со стриминговым сервисом герцоги Сассекские получили около 100 миллионов долларов.

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