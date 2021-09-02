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Меган Маркл і принц Гаррі не змогли погасити борг в два мільйони гривень – ЗМІ

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
2 вересня, 08:37
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Меган Маркл і принц Гаррі потрапили в новий фінансовий скандал. Колишній благодійний фонд пари досі винен велику суму некомерційній організації
Колишній фонд Меган Маркл і принц Гаррі не погасив борг
Колишній фонд Меган Маркл і принц Гаррі не погасив борг / Фото: Getty Images

Герцоги Сассекські встигають укладати вигідні багатомільйонні контракти , а ось виплачувати борги пара на поспішає. Як пише Daily Mail, колишній благодійного фонду принца Гаррі і Меган Маркл Sussex Royal повинен виплатити 78,5 тис фунтів стерлінгів (близько двох мільйонів гривень) некомерційній організації.

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Назва організації не розголошується. Відомо тільки, що фонд повинен був повернути 213 тисяч фунтів стерлінгів (майже вісім мільйонів гривень) ще в кінці минулого року. Зараз повернуто 134,5 тисячі фунтів стерлінгів (майже 4,8 мільйона гривень). За даними джерел, пара збирається погасити борг найближчим часом.

Принц Гаррі і Меган Маркл
Принц Гаррі і Меган Маркл / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно принц Гаррі продав видавництву Penguin Random House за 20 мільйонів доларів. Також у пари є контракт з Netflix. За даними інсайдерів, за угоду з стрімінговим сервісом герцоги Сассекські отримали близько 100 мільйонів доларів.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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