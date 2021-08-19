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Больше не тайна: Елизавету II смущала тяга Кейт Миддлтон к роскоши

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
19 августа, 13:20
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Кейт Миддлтон отлично справляется с обязанностями старшего члена королевской семьи. Однако раньше у Елизаветы II были некоторые сомнения по поводу Кейт Миддлтон
Какие сомнения у Елизаветы II были по поводу Кейт Миддлтон
Какие сомнения у Елизаветы II были по поводу Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Королевские эксперты ранее уже признавались, что изначально Елизавета II не видела Кейт Миддлтон частью королевской семьи. Елизавета II сомневалась, что Кейт справиться с королевскими обязанностями. Теперь же королевский эксперт Кэти Николл рассказала, что королеву еще смущала любовь герцогини Кембриджской к роскоши. Об этом пишет The Sun.

Постоянное перемещение от одного пятизвездочного отеля к другому едва ли можно назвать подходящим поведением для молодой женщины, которой однажды суждено стать королевой, – говорила королева.

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Елизавета II считала, что Кейт Миддлтон не подходит на роль старшего члена монаршей семьи
Елизавета II считала, что Кейт Миддлтон не подходит на роль старшего члена монаршей семьи / Фото: Getty Images

До свадьбы принц Уильям и Кейт Миддлтон проводили много времени на фешенебельных курортах или любили посещать частный остров Мюстик в Карибском море. Из-за того, что герцоги Кембриджские часто летали на остров, то Кейт даже называли "королевой Мюстик". Елизавета II не была в восторге от этого.

В то время в Британии отмечался экономический спад. Именно поэтому такая легкомысленная демонстрация богатства была крайне неприятна королеве, – отметила королевский эксперт.

К слову, сейчас Кейт Миддлтон никто не может упрекнуть в слишком роскошной жизни. Она часто делает покупки в обычных супермаркетах, летает на бюджетных авиарейсах и выходит в свет в одних их тех же образах. В гардеробе герцогини Кембриджской есть одежда как и люксовых брендов, так и масс-маркет.

Спецслужбы предотвратили отравление старшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон – подробности в сюжете:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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