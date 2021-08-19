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Більше не таємниця: Єлизавету II бентежила тяга Кейт Міддлтон до розкоші

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
19 серпня, 13:20
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Кейт Міддлтон відмінно справляється з обов'язками старшого члена королівської сім'ї. Однак раніше у Єлизавети II були деякі сумніви стосовно Кейт Міддлтон
Які сумніви у Єлизавети II були з приводу Кейт Міддлтон
Які сумніви у Єлизавети II були з приводу Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

Королівські експерти раніше вже зізнавалися, що спочатку Єлизавета II не бачила Кейт Міддлтон частиною королівської сім'ї. Єлизавета II сумнівалася, що Кейт впорається з королівськими обов'язками. Тепер же королівська експертка Кеті Ніколл розповіла, що королеву ще бентежила любов герцогині Кембриджської до розкоші. Про це пише The Sun.

Постійне переміщення від одного п'ятизіркового готелю до іншого навряд чи можна назвати відповідною поведінкою для молодої жінки, якій одного разу судилося стати королевою, – говорила Єлизавета II.

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Єлизавета II вважала, що Кейт Міддлтон не підходить на роль старшого члена монаршої родини
Єлизавета II вважала, що Кейт Міддлтон не підходить на роль старшого члена монаршої родини / Фото: Getty Images

До весілля принц Вільям і Кейт Міддлтон провели багато часу на фешенебельних курортах або любили відвідувати приватний острів Мюстік в Карибському морі. Через те, що герцоги Кембриджські часто літали на острів, то Кейт навіть називали королевою Мюстіка. Єлизавета II не була в захваті від цього.

У той час в Британії відзначався економічний спад. Саме тому така легковажна демонстрація багатства була вкрай неприємна королеві, – зазначила королівська експертка.

До слова, зараз Кейт Міддлтон ніхто не може дорікнути в надто розкішному житті. Вона часто робить покупки в звичайних супермаркетах, літає на бюджетних авіарейсах і виходить у світ в одних з тих же образах. У гардеробі герцогині Кембриджської є одяг як і люксових брендів, так і мас-маркет.

Спецслужби запобігли отруєння старшого сина принца Вільяма і Кейт Міддлтон – подробиці в сюжеті:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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