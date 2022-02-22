Похудевшая и хрупкая: как переносит коронавирус королева Елизавета

На днях стало известно, что 95-летняя королева Елизавета заразилась коронавирусной инфекцией, несмотря на трижды сделанную прививку.
Как сообщает Daily Mail, сейчас глава монархии отправилась на самоизолляцию в Винздорском замке, где ей составили компанию ее любимые корги.
По словам представителей дворца, они "осторожны", но не "встревожены". Королева переносит коронавирус в легкой форме, как простуду. Основания для опасений все же есть, ведь сейчас Елизавете II почти 96 лет, что делает ее более уязвимой.
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Здесь есть пара очевидных отягчающих обстоятельств. Во-первых, ей 95 лет, почти 96, и это сразу ставит ее в разряд уязвимых. Кроме того, когда вы видите королеву сейчас, она значительно худее и слабее, чем год назад, и, конечно, теперь за ней придется тщательно следить, – заявила репортер ВВС Даниэлла Ральф.
Несмотря на неважное самочувствие королева продолжает выполнять все свои монаршие обязанности в удаленном режиме. Елизавета также совершает деловые переговоры по телефону и видеосвязи. На среду у нее запланирована видео-встреча с премьером Великой Британии Борисом Джонсоном.
Кроме того, вчера глава британской монархии впервые после болезни вышла на связь с общественностью – Ее Величество поздравила женскую сборную Великобритании с триумфом на Олимпийских играх.