Схудла і тендітна: як переносить коронавірус королева Єлизавета

Глава британської монархії ослабла через коронавірус, але, як і раніше, продовжує виконувати всі свої королівські обов'язки навіть в ізоляції.

Королева Єлизавета переносить коронавірус у легкій формі / Фото: Getty Images

Днями стало відомо, що 95-річна королева Єлизавета заразилася коронавірусною інфекцією , незважаючи на тричі зроблене щеплення.

Як повідомляє Daily Mail, зараз глава монархії вирушила на самоізоляцію у Вінздорському замку, де їй склали компанію її улюблені корги.

Реклама

За словами представників палацу, вони "обережні", але не "стривожені". Королева переносить коронавірус у легкій формі, як застуду. Підстави для побоювань є, адже зараз Єлизаветі II майже 96 років, що робить її більш вразливою.

Тут є пара очевидних обтяжливих обставин. По-перше, їй 95 років, майже 96, і це одразу ставить її до розряду вразливих. Крім того, коли ви бачите королеву зараз, вона значно худша і слабкіша, ніж рік тому, і, звичайно, тепер за нею доведеться ретельно стежити, – заявила репортер ВПС Даніелла Ральф.

Незважаючи на неважливе самопочуття, королева продовжує виконувати всі свої монарші обов'язки у віддаленому режимі. Єлизавета також здійснює ділові переговори по телефону та відеозв'язку. На середу у неї запланована відео-зустріч із прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Крім того, вчора глава британської монархії вперше після хвороби вийшла на зв'язок із громадськістю. Її Величність привітала жіночу збірну Великобританії з тріумфом на Олімпійських іграх .