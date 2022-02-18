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Після принца Ендрю поліція взялася за ще одного сина Єлизавети II

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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18 лютого, 09:40
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Старший син Її Величності – принц Чарльз – опинився в центрі скандалу
Поліція Лондона завела справу на фонд принца Чарльза
Поліція Лондона завела справу на фонд принца Чарльза / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Ледве стих галас навколо секс-скандалу з принцом Ендрю, як до уваги ЗМІ та поліції потрапив Чарльз, принц Уельський.

Так, поліція порушила справу щодо зловживань, пов'язаних із державними нагородами. Керівники фонду принца Чарльза звинувачуються в тому, що нібито допомогли безпідставно отримати Орден Британської імперії, а також британське громадянство, своєму благодійнику – саудівському мільярдеру.

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Ми сподіваємося, що буде проведене незалежне, неупереджене розслідування і буде настільки ретельним, наскільки це необхідно, – заявили у фонді у відповідь на підозри поліції.

До того ж, фонд оголосив, що розпочинає власне розслідування паралельно з поліцією.

Фонд принца Чарльза проведе власне розслідування
Фонд принца Чарльза проведе власне розслідування / Фото: Скріншот з YouTube

Кларенс-Хаус виступив із коментарем – у принца Чарльза заявили, що він "нічого не підозрював про пропозицію почесних звань або громадянства на основі пожертвувань", тому що не бере участі в управлінні, а вся відповідальність та повсякденна діяльність покладена на попечителів фонду.

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При цьому експерти впевнені, що повністю уникнути відповідальності синові Єлизавети II не вдасться. Таким чином, отримуємо ще один скандал, який грає не на користь британської королівської родини.

Раніше повідомлялося, що принц Чарльз заборонив принцу Ендрю, якого звинувачують у зґвалтуванні 17-річної, з'являтися на публіці та наближатися до Віндзорського замку.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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