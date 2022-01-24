Принц Гарри хочет помириться с королевской семьей. Он уже начал общаться с отцом

После всех скандалов принц Гарри решил наладить отношения с принцем Чарльзом. Поводом для примирения стал платиновый юбилей Елизаветы II, по случаю которого в Британии запланирован ряд мероприятий.
Как пишет The Sun, герцог Сассекский начал общаться с отцом, в том числе по видеосвязи.
В отношениях между Гарри и Чарльзом наметилось определенное потепление. Они находятся в гораздо лучших отношениях и общаются в дружеских чатах и по видеозвонкам. Есть ощущение, что Гарри все больше хочет быть ближе к своей семье, – рассказал инсайдер.
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Члены королевской семьи ждут, что принц Гарри приедет в Британию на юбилей бабушки. Однако, будет ли присутствовать на мероприятии Меган Маркл и дети пока неизвестно.
Напомним, недавно появилась информация, что королева планирует провести службу, прирученную к первой годовщине смерти принца Филиппа. По мнению королевских экспертов, Меган Маркл и принц Гарри будут в списке приглашенных.
Ранее сообщалось, что принц Гарри боится идти на премию "Оскар" из-за встречи с Кристен Стюарт.