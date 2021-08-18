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Принц Гарри и Меган Маркл об Афганистане и Гаити: Мы убиты горем и лишены дара речи

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
18 августа, 10:50
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Ужасное землетрясение на Гаити и приход Талибана к власти в Афганистане стали одними из самых обсуждаемых событий в мире. Меган и Гарри не смогли не прокомментировать это
Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

В заявлении, опубликованном на их веб-сайте Archewell Foundation Меган и Гарри, который не может наладить отношения с отцом, прокомментировали приход к власти талибов в Афганистане, тропический шторм, обрушившийся на Гаити и продолжающуюся пандемию COVID-19.

Мир сейчас исключительно хрупок. Поскольку все мы чувствуем невероятную боль из-за ситуации в Афганистане, мы лишены дара речи. Наблюдая за растущей гуманитарной катастрофой в Гаити и угрозой ее усугубления после землетрясения в прошлые выходные, мы глубоко убиты горем,- написали герцог и герцогиня Сассекские.

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Меган и Гарри также добавили, что, поскольку пандемия СOVID-19 еще не завершилась и новых штаммов коронавируса становится все больше, они "остаются напуганными".

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Меган и Гарри также отметили, что всем людям сейчас как никогда необходимо объединить свои силы для противостояния трудностям.

Когда страдает какой-либо человек или сообщество, часть каждого из нас страдает вместе с ними, осознаем мы это или нет. И хотя нам не предназначено жить в состоянии страдания, каждого из нас приучают принять это. Все мы можем чувствовать себя бессильными, но мы можем воплотить все наши надежды в реальность вместе, – заявили Меган и Гарри.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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