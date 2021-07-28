5 личных признаний поющего судьи шоу "Співають всі!" Романа Скорпиона

Певец откровенно рассказал о своем вдохновении, духовном развитии, как поменялась его жизнь после карантина

Певец Роман Скорпион стал судьей шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В августе состоится премьера шоу "Співають всі" на телеканале Украина, где участников песенного конкурса будут оценивать сразу 100 членов жюри. Одним из них стал певец Роман Скорпион.

Мы собрали 5 личных признаний поющего судьи шоу "Співають всі" о судействе, карантине и отдыхе.

О судействе в шоу "Співають всі"

Роман говорит, что будет объективным судьей, ведь понимает, что участники будут сильно волноваться. Но будет все же пытаться рассмотреть будущего артиста:

Постараюсь рассмотреть харизматичного человека, который идет по зову своего сердца и в будущем все-таки станет артистом. Важно дать шанс именно тому участнику, который и сам заниматься творчеством, и в будущем сможет зажечь новые звезды, а не тому, кто придет выступить просто "по приколу".

Певец Роман Скорпион стал судьей шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

О карантине и его последствиях

Певец говорит, что карантин на него повлиял положительно, ведь в это время состоялась трансформация его как личности:

Я имел возможность познать себя глубже. Радуюсь, что открываю себя совсем другого – положительного, открытого, я много над этим работаю. Потому секрет счастье не в том, чтобы создавать образ, который не свойственен тебе. Это потом и приводит людей к депрессии.

Роман уверен, что важно быть самим собой и кайфовать от того, что ты делаешь.

О духовном развитии

Основной фундамент счастливого человека – это духовное развитие, уверен певец. По его словам, это тот ориентир, который показывает правильное направление:

Поверьте, внутренний голос знает ответы на все наши вопросы, главное – уметь его услышать. А среди всей суеты, в тех панцирях, в которые люди спрятались, мы не слышим его.

Поэтому, говорит судья шоу "Співають всі!", нужно снимать с себя скорлупу. Не нужно ждать, что это будет завтра или когда-то позже – вы просто расслабляетесь и наслаждаетесь процессом.

Певец Роман Скорпион стал судьей шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Об отдыхе

Роман с командой недавно вернулись из Египта. Там были и выступления, и отдых. Для певца не важно, где отдыхать – важнее – с кем он это делает:

Важно не где, а с кем и в каком внутреннем состоянии ты находишься. Если ты сбалансированный и тебе комфортно, не нужно искать моря или гор, так ты просто бежишь от себя. А когда ты в гармонии, отдыхаешь здесь и сейчас. Нужно научиться этому искусству.

О вдохновении

Певец говорит, что черпает вдохновение вокруг себя – от природы, людей, общения. Его нужно научиться чувствовать:

Часто мы сами создаем себе стереотипы, мол, если мы поедем куда-то, то там сможем вдохновиться. А песня мне может прийти и в машине, и я сразу записываю ее на диктофон. Мне не нужно идти в горы, чтобы поймать этот "дзэн".

Роман говорит, что если он сконцентрирован, то мелодия в голову не придет, а вот когда расслаблен – то да.

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