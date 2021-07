Я просто проводник: Наталья Валевская освоила новую профессию

Певица рассказала, что медитации и практики помогли ей изменить свою жизнь и вытянули из очень сложных моментов

Певица Наталья Валевская освоила новую профессию / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Артистка Наталья Валевская, которая оказалась членом звездного жури нового вокального шоу "Співають всі!" на телеканале Украина, стала лайф-коучем после того, как смогла справиться со своими личными проблемами.

После этого Наталья поняла, что может делиться собственным опытом с окружающим миром:

Я вхожу в Ассоциацию глубинной психологии. У меня есть клиенты, которых я консультирую в режиме онлайн. Они получают от меня определенные инструменты и домашние задания. И я расту вместе с этими людьми. Настраиваюсь на человека, и мне приходит информация, что ему нужно. Это так удивительно!

Наталья называет себя проводником "я просто проводник", ведь даже сама не понимает, как к ней приходят эти знания.

Наталья Валевская / Фото: facebook.com/ValevskaOfficial

Кроме того, певица отмечает, что может прочувствовать, с какими намерениями к ней обращается тот или иной человек:

Если кто-то пытается манипулировать или дестабилизировать меня, я могу немного пошатнуться эмоционально, но затем сразу понимаю, каким инструментом пользуется человек и что он от меня хочет. И тогда мне становится ясно, как действовать дальше: отойти, дистанцироваться от него или что-то ответить.

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время обрел популярность среди зрителей таких стран мира, как Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. Украина стала восемнадцатой страной, в которой будет выходить это музыкальное шоу. Победитель нового проекта канала "Украина" получит денежный приз в размере полмиллиона гривен. Ведущим вокального шоу стал Владимир Остапчук.

