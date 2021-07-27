Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно

Фединчик извинился

Что с МакSим?

Кто такая Китти Спенсер

У кого купальник лучше

MELOVIN угрожали

Співають всі
СЕГОДНЯ Звездно Украинские

Я просто проводник: Наталья Валевская освоила новую профессию

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
27 июля, 12:45
Копировать ссылку
Певица рассказала, что медитации и практики помогли ей изменить свою жизнь и вытянули из очень сложных моментов
Певица Наталья Валевская освоила новую профессию
Певица Наталья Валевская освоила новую профессию / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Артистка Наталья Валевская, которая оказалась членом звездного жури нового вокального шоу "Співають всі!" на телеканале Украина, стала лайф-коучем после того, как смогла справиться со своими личными проблемами.

После этого Наталья поняла, что может делиться собственным опытом с окружающим миром:

Я вхожу в Ассоциацию глубинной психологии. У меня есть клиенты, которых я консультирую в режиме онлайн. Они получают от меня определенные инструменты и домашние задания. И я расту вместе с этими людьми. Настраиваюсь на человека, и мне приходит информация, что ему нужно. Это так удивительно!

Наталья называет себя проводником "я просто проводник", ведь даже сама не понимает, как к ней приходят эти знания.

Наталья Валевская
Наталья Валевская / Фото: facebook.com/ValevskaOfficial

Кроме того, певица отмечает, что может прочувствовать, с какими намерениями к ней обращается тот или иной человек:

Если кто-то пытается манипулировать или дестабилизировать меня, я могу немного пошатнуться эмоционально, но затем сразу понимаю, каким инструментом пользуется человек и что он от меня хочет. И тогда мне становится ясно, как действовать дальше: отойти, дистанцироваться от него или что-то ответить.

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время обрел популярность среди зрителей таких стран мира, как Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. Украина стала восемнадцатой страной, в которой будет выходить это музыкальное шоу. Победитель нового проекта канала "Украина" получит денежный приз в размере полмиллиона гривен. Ведущим вокального шоу стал Владимир Остапчук.

Наталья Могилевская, которая стала звездным капитаном шоу "Співають всі", сделала неожиданное признание в эфире телеканала "Украина":

Ранее мы писали о первой десятке судей шоу "Співають всі", куда вошли Jerry Heil, Миша Романова и Виктор Павлик.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Поддерживаете возвращение к бывшим?
Новый бывший Джей Ло
Все обсуждают
Машу Полякову захейтили в Сети за песню с матами
Быть в курсе
Цитата дня

8 лет назад я принял для себя решение не публиковать фотографий со старшим сыном Платоном. Тогда на это было несколько веских причин, главная из которых - мое желание защитить его от пристального внимания... Прошло время и я понимаю, что он больше не нуждается в этой защите. Он взрослый, яркий, талантливый мальчик. И я рад познакомить вас с ним.

Дмитрий Шепелев ведущий
Шепелев показал лицо сына от Фриске
Премьера "Девять совсем незнакомых людей" уже в августе
Все, что нужно знать о криповом мини-сериале
Интересно
Сольник звезды
DOROFEEVA
31 июля/20:00
5 концертов июля

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять