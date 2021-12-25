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Андрей Данилко отгадал финалиста Маски – Мухомора (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
25 декабря, 22:32
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Мухомор стал бронзовым призером второго сезона шоу-детектива "Маска" на телеканале "Украина"
Кто был Мухомором в шоу "Маска"
Кто был Мухомором в шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Оказалось, что певца, который скрывался в костюме Мухомора, еще несколько недель назад отгадал Андрей Данилко – звездный детектив шоу "Маска" очень внимательно слушал подсказки персонажа, а его имя написал в письме, которое передал ведущему Владимиру Остапчуку.

Оля Полякова тоже была близка к истине, а сам Мухомор очень надеялся, что певица рассекретит его. Смотрите видео раскрытия Мухомора:

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Это был Олег Кензов! Больше всех шокирована была, конечно же, Полякова, а ее коллега Андрей Данилко рассказал, что сразу догадался, что в костюме Мухомора – его земляк из Полтавы.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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