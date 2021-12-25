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Андрій Данилко відгадав фіналіста Маски – Мухомора (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
25 грудня, 22:32
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Мухомор став бронзовим призером другого сезону шоу-детектива "Маска" на телеканалі "Україна"
Хто був Мухомором у шоу "Маска"
Хто був Мухомором у шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Виявилося, що співака, який ховався у костюмі Мухомора, ще кілька тижнів тому відгадав Андрій Данилко – зірковий детектив шоу "Маска" дуже уважно слухав підказки персонажа, а його ім'я написав у листі, який передав ведучому Володимиру Остапчуку.

Оля Полякова теж була близькою до істини, а сам Мухомор дуже сподівався, що співачка розсекретить його. Дивіться відео розкриття Мухомора у десятому випуску гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна":

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То був Олег Кензов! Найбільше шокованою була, звичайно ж, Полякова, а її колега Андрій Данилко розповів, що одразу здогадався, що у костюмі Мухомора – його земляк із Полтави.

Це Кензов? То був Кензов? – закричала Оля Полякова у фіналі "Маски".

Реакція Полякової на появу Кензова / Скріншот із відео

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Співак відповів зірковому детективу, що вона практично вгадала, що він – Мухомор, але Андрій Данилко був найближчим до істини.

У 10 випуску шоу-детектива "Маска" розкрили всіх фіналістів та назвали переможця другого сезону. Хто це був – дізнайтесь за посиланням.

Напередодні Нового року, 31 грудня, телеканал "Україна" покаже спеціальний випуск грандіозного шоу "Маска", у якому візьмуть участь кілька нових масок. Дивіться святкове шоу "Новорічна Маска" о 20:00 на телеканалі "Україна".

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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