Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇺🇦 Годовщина Евромайдана Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"? 💸 Тысяча Зеленского

Умер Гаркалин

Годовщина монархов

Ссора НеАнгелов

МакSим на сцене

Шоу "Маска". Сезон 2

Свадьба Тринчер
СЕГОДНЯ Звезды Шоу

Это удар, к которому невозможно быть готовым – Андрей Хветкевич о своем вылете из Холостячки

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
21 ноября, 13:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Андрей признается, что очень расстроился, не получив заветную розу от певицы. Но говорит, что все произошедшее на проекте было без наигранности и по-настоящему
Андрей расстроился, но достойно принял свое решение Златы
Андрей расстроился, но достойно принял свое решение Златы / Фото: Инстаграм

В прошлом выпуске участие в реалити закончилось для фридайвера, бизнесмена Андрей Хветкевича. Все очень просто, как и к предыдущему герою, который покинул проект, у Златы не возникли глубокие чувства к этому мужчине.

Проект "Холостячка" для меня закончился. Хотя проектом я его не считаю с момента первой встречи со Златой. Это была маленькая жизнь внутри жизни. Легко ли мне было принять мой уход? Очень нелегко! Эмоциональный удар, к которому невозможно быть готовым, – делится Андрей.

Но несмотря на огорчение бизнесмен признается, что такой финал его участия в "Холостячке" принес также много полезного – он начал верить в настоящую любовь.

Реклама

Это было путешествие в свою личную глубину. Такого опыта я не получал никогда ранее. Порой, чтобы взлететь, нужно несколько раз упасть. Как бы не звучало банально, для меня это приобрело смысл, – написал экс-участник "Холостячки".

Экс-участник "Холостячки-2" Андрей Хветкевич
Экс-участник "Холостячки-2" Андрей Хветкевич / Фото: пресс-служба СТБ

Андрей не держит обиду на Злату, поэтому они поддерживают связь и после проекта. Он очень благодарен ей за такой опыт.

Сейчас во мне много благодарности. В первую очередь Злате за ее открытость, честность и безграничную женственность. С ней было всегда так легко, тепло, в моей памяти этот период займёт особое место, – признается мужчина.

Хветкевич положительно отзывается и о других участниках шоу. Говорит, что со всеми хорошо общался во время съемок.

Реклама

Читайте также:

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата @zlata.ognevich | 388K
Злата @zlata.ognevich | 388K
1/2
Премьера недели
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Клип снимала украинка
Реюнион года
Поттериана возвращается! Ждешь премьеру?
Когда и где смотреть
Сольник звезды
Олег Винник
25 ноября / 19:00
Главные концерты ноября
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Опрос
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять