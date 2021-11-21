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Це удар, до якого неможливо бути готовим – Андрій Хветкевич про свій виліт із Холостячки

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
21 листопада, 13:25
В закладинки
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Андрій зізнається, що дуже засмутився, не отримавши заповітну троянду від співачки. Але каже, що все те, що сталося на проекті, було без награності і по-справжньому
Андрій засмутився, але гідно прийняв своє рішення Злати
Андрій засмутився, але гідно прийняв своє рішення Злати / Фото: Инстаграм

У минулому випуску участь у реаліті закінчилася для фрідайвера, бізнесмена Андрій Хветкевича. Все дуже просто, як і до попереднього героя, який покинув проєкт, у Злати не виникло глибоких почуттів до цього чоловіка.

Проєкт "Холостячка" для мене закінчився. Хоча проєктом я його не вважаю з моменту першої зустрічі зі Златою. Це було невелике життя всередині життя. Чи легко мені було прийняти її рішення, що я покидаю проект? Дуже важко! Емоційний удар, до якого неможливо бути готовим, – ділиться Андрій.

Але незважаючи на прикрість, бізнесмен зізнається, що такий фінал його участі в "Холостячці" приніс також багато корисного – він почав вірити у справжнє кохання.

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Це була подорож у свою особисту глибину. Такого досвіду я ніколи не отримував раніше. Деколи, щоб злетіти, потрібно кілька разів впасти. Як би не звучало це банально, для мене набуло сенсу, – написав екс-учасник "Холостячки".

Екс-учасник "Холостячки-2" Андрій Хветкевич
Екс-учасник "Холостячки-2" Андрій Хветкевич / Фото: пресс-служба СТБ

Андрій не тримає образ на Злату, тому вони підтримують зв'язок і після проекту. Він дуже вдячний їй за такий досвід.

Зараз у мене багато подяки. Насамперед Златі за її відкритість, чесність та безмежну жіночність. З нею було завжди так легко, тепло, у моїй пам'яті цей період займе особливе місце, – зізнається чоловік.

Хветкевич позитивно висловлюється і про інших учасників шоу. Каже, що з усіма добре спілкувався під час зйомок.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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