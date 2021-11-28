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Победителем Холостячки станет Роман Свечкоренко. Рассказываем, почему это так

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
28 ноября, 13:59
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В 11 выпуске "Холостячки-2" на шоу вернулся Роман Свечкоренко, который будет бороться за сердце Златы Огневич вместе с Дмитрем Шевченко и Андреем Задворным
Почему победителем "Холостячки" может стать Роман Свечкоренко
Почему победителем "Холостячки" может стать Роман Свечкоренко / Фото: instagram.com/holostyakstb

На днях зрители увидели 11-й выпуск романтического шоу, в котором Злата Огневич познакомила участников проекта со своей семьей. Во время церемонии роз героиня "Холостячки" попрощалась с Максом Тарапатой, а после случилось неожиданное – вернулся Роман Свечкоренко. Специально для него Злата попросила выделить дополнительную розу.

Напомним, что вчера на гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" рассекретили сразу двух персонажей. Подробнее о загадочном выпуске мы рассказывали здесь.

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Почему Роман Свечкоренко может быть победителем Холостячки

Мы практически уверены, что сердце Златы завоюет Роман, и собрали несколько аргументов в пользу этой теории:

Во-первых, еще в начале октября в нашем эксклюзивном материале мы писали, что Роман Свечкоренко был замечен на концерте Огневич в Киеве. Тогда он стоял вдалеке от основной публики и пытался не привлекать внимания к себе. По словам гостей концерта, Роман вообще хотел остаться незамеченным и даже отказывался сделать с ним совместные фото.

Роман Свечкоренко на концерте Златы Огневич в Киеве
Роман Свечкоренко на концерте Златы Огневич в Киеве / Фото: Сегодня

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Во-вторых он внезапно вернулся на проект. Роман покинул "Холостячку" в шестом выпуске, когда Злата Огневич узнала, что он еще официально состоит в браке и не смогла с этим смириться.

Певица попросила Романа уладить все свои семейные вопросы и завершить бракоразводный процесс с супругой. Вероятно, он это сделал и пришел на шоу, потому что ему нужна Злата.

Злата Огневич – героиня нового сезона "Холостячки"
Злата Огневич – героиня нового сезона "Холостячки" / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

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Как выглядят соперники Свечкоренко

Как мы уже упомянули выше, в финал "Холостячки", кроме романа Свечкоренко, прошли 32-летний Андрей Задворный из Киева, которого некоторые зрители проекта считают победителем, и 37-летний бизнесмен Дмитрий Шевченко из Львова. Оба ранее были женаты.

Финалист "Холостячки-2" Андрей Задворный
Финалист "Холостячки-2" Андрей Задворный / Фото: instagram.com/zadvornyi_andrii

Еще один участник "Холостячки-2" Дмитрий Шевченко
Еще один участник "Холостячки-2" Дмитрий Шевченко / Фото: instagram.com/dmitrij_sheff

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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