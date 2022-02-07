"Лучше бы не Брежневу, а дочь продвигал": реакция Сети на выступление дочери Меладзе в Голосі країни

Лия Меладзе пришла в шоу "Голос країни-12" и развернула к себе все четыре кресла

Лия Меладзе прошла в "Голос країни" / Фото: YouTube

В 12 сезоне шоу "Голос країни" продолжаются слепые прослушивания. "Сегодня" уже рассказывали, что во время выступления одного из участников Оля Полякова устроила жаркие танцы в кресле.

В финале выпуска на сцене появилась 17-летняя дочь Константина Меладзе – Лия. Она спела известную песню Леонарда Коэна – Hallelujah и, несмотря на волнение, развернула все четыре кресла.

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Напомним, в этом году звездными тренерами "Голосу країни" стали Святослав Вакарчук, Оля Полякова, Надя Дорофеева и Потап.

Дочь Меладзе давно мечтала о сцене. Лия призналась, что отец всегда гордился ею и мотивировал ее заниматься вокалом. Все тренеры были шокированы появлением звездной наследницы и каждый охотно приглашал ее в свою команду. В результате Лия выбрала Надю Дорофееву.

Лия Меладзе — "Hallelujah" — "Голос країни" 2022:

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Реакция Сети

Зрители очарованы выступлением Лии. Дочь известного композитора удивила публику своей скромностью и мелодичным голосом. Вот, что пишут о ее выступлении пользователи Сети:

"Какая красивая в своей скромности девушка! Очень приятно, что еще такие девушки есть и спасибо маме, что воспитала достойную женщину"

"Неожиданно, какая скромная красавица, голос шикарный, Лия, удачи и успехов в проекте"

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Скриншот: YouTube

Некоторые отметили, что Константину Меладзе следовало бы "продвигать" дочь, а не свою жену и экс-участницу "ВИА Гры" Веру Брежневу.

"Красивая, луче б отец не Брежневу, а дочь продвигал"

Скриншот: YouTube

"... Если Костя слепил звезду из бездарной Веры, то из дочери получится 100% звезда"

Скриншот: YouTube

Но не всех впечатлила Лия своим голосом. В комментариях также пишут, что голос девушки "не тянет" на то, чтобы ее выбрали все четыре тренера вокального проекта.

"Ну спела она не на 4 кресла. Ясно, что сказали в ухо развернуться"

Скриншот: YouTube

Конечно, многие намекают на лояльность тренеров к Лие из-за ее звездного отца:

"Ой! Какая неожиданность! К дочке Меладзе развернулись все тренеры"

Скриншот: YouTube

Ранее мы писали, почему дочь Константина Меладзе не хочет общаться с Верой Брежневой.