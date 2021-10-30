Мухомор, Скандал и Тигр: сегодня в шоу Маска покажут новых персонажей

Сегодня, в 21:00, на телеканале "Украина" выйдет новый выпуск любимого шоу миллионов "Маска". Этот праздничный выпуск накануне Хэллоуина поразит всех! Известный ведущий Владимир Остапчук появится в образе Фредди Крюгера и представит 7 новых героев, которые в ближайшие недели будут покорять сердца всей страны

Что покажут во втором выпуске шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Звездные детективы поделились своими ожиданиями от сезона. Кого ожидает увидеть под маской DZIDZIO и почему Оля Полякова уводит душу на проекте?

Во втором выпуске гипершоу "Маска" на сцене появятся семь новых невероятных героев – фантастический белый Тигр, веселый Шмель, эпатажный Скандал, романтическая Горилла, легендарный Грифон, лирический Мухомор и трогательный Совенок.

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Яркие и зажигательные участники поделятся первыми подсказками о себе и подарят зрителям невероятные выступления на сцене проекта. И хотя цель каждого – запутать зрителей и звездных детективов и как можно дольше остаться не рассекреченными, в конце выпуска поклонники популярного шоу все же узнают имя одного из героев.

DZIDZIO снова стал звездным судьей на шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Звездный детектив масштабного проекта DZIDZIO откровенно рассказал, кого из своих коллег надеется увидеть под масками нового сезона.

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Больше всего, наверное, жду Игоря Кондратюка. Но интересно было бы увидеть всех коллег из шоу-бизнеса, – комментирует Дзидзьо. – Понимаю, я бы точно, в любой маске, угадал Олю Полякову – она очень предсказуемая.

Владимир Остапчук, Оля Полякова и Грифон на шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

А вот Оля Полякова и сама мечтает попасть на сцену проекта, чтобы запутать не только звездных коллег, но всех поклонников.

Я бы хотела стать участницей этого шоу, надеюсь, когда-нибудь мне это удастся. Но хочу быть неожиданной, поэтому мне нужен необычный костюм, возможно, коробка из-под холодильника и я буду петь через дырочку, – смеясь, комментирует звездный детектив гипершоу "Маска".

Однако уже во втором выпуске звездные детективы появятся на сцене в ярких номерах новых участников. Так, например, Олег Винник присоединится к выступлению романтической Гориллы. Однако режиссеры-постановщики обещают – во втором сезоне NK | Настя Каменских, Олег Винник, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO будут довольно часто приобщаться к номерам, а в каких амплуа и какие тайны раскроют звезды – смотрите в новых выпусках самого популярного шоу "Маска".

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Смотрите новые выпуски второго сезона самого популярного и таинственного на украинском телевидении и во всем мире шоу "Маска" по ​​субботам в 21:00 на телеканале "Украина".

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