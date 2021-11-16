Новорічна Маска познакомит зрителей с новым героем – королевским Пингвином

31 декабря канал "Украина" покажет новогодний выпуск любимого шоу "Маска". На сцене грандиозного проекта зажгут с известными хитами новые зимние персонажи

Смотрите "Новогоднюю Маску" 31 декабря

Отгадывать героев будут постоянные детективы гипершоу и популярные звезды – гости новогоднего эфира. Одна из новых непревзойденных масок – Пингвин. Какие загадки он принесет с собой и легко ли зрители узнают личность, скрывающуюся под уникальной маской?

Герой озадачит всех сразу, ведь вместо привычных подсказок предложит звездным детективам тактильно угадать факты о себе. Что так интересно хотел зашифровать таинственный гость?

Реклама

Обещаю вам, я сегодня приду домой, открою Википедию и выучу все факты, – пообещала Оля Полякова, познакомившись с подсказками о праздничном герое грандиозного шоу "Новорічна Маска".

Да и песню Пингвин выбрал эпохальную – легендарный хит "Айсберг" певицы Аллы Пугачевой зазвучит совершенно по-новому, поэтому вопросов у звездных гостей станет еще больше.

Звезда, которой представилась возможность спеть в костюме, быстро и легко вжилась в роль, даже несмотря на определенные нюансы костюма:

Комбинезон, в котором вы меня видите, полностью сковывает движения. К примеру, шагать я могу по 10 см, а лапами невозможно взять в руки ни один предмет. Но надеюсь, что это не помешает моему выступлению остаться в сердцах зрителей навсегда, – рассказывает о себе Пингвин.

Герой новогоднего выпуска шоу "Маска" – королевский Пингвин

Реклама

Для того чтобы герой выглядел максимально ярко и празднично, дизайнеры создали его из паеток, а еще одарили шикарными бровями, характерными для королевских пингвинов, и очками, сделанными собственноручно. Кроме того, у Пингвина есть прозрачная сумка-бананка, в которой лежит куча новогодних подарков: гирлянда, перчатки, мягкая игрушка имбирного человечка.

Какие еще персонажи появятся в грандиозном шоу "Новорічна Маска", зрители узнают совсем скоро. Смотрите самую загадочную премьеру "Новорічна Маска" 31 декабря на канале "Украина"!

Читайте также:

Реклама