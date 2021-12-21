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Олег Винник зробив заяву, чому може відмовитись від концертів

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
21 грудня, 14:27
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У півфіналі шоу "Маска", яке виходить щосуботи о 21:00 на телеканалі "Україна", розгоряються нові пристрасті. Зіркові детективи почули у голосі Жирафи беквокалістку Олега Винника – співачку Таюне. Як поставився до такого повороту сам артист?
Олег Винник зробив гучну заяву у шоу "Маска" на телеканалі "Україна"
Олег Винник зробив гучну заяву у шоу "Маска" на телеканалі "Україна" / Фото: прес-служба

Фіналістка другого сезону гіпершоу "Маска" Жирафа у дев'ятому випуску здивувала всіх ліричним та професійним виконанням пісні "Позови меня с собой" співачки Алли Пугачової. Насолодившись виступом, Оля Полякова зробила досить цікаве припущення, що під маскою Жирафи, до якої так наполегливо залицяється DZIDZIO, ховається беквокалістка Олега Винника – співачка Таюне.

Таюне! Так-так, я не знаю Таюне Люди добрі, дуже важлива річ – якщо це Таюне, то я покидаю цей проєкт, більше, я відмовляюся від усіх концертів! Адже так розвести мене – неможливо! – заявив Олег Винник.

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Зірковий колега Винника, не зважаючи на припущення, попросив слово та продовжив підбивати клини до учасниці.

Взагалі-то зараз я маю говорити! Я весь тиждень до цього готувався, шукав щось – поїхав у село, відкрив стареньку хату і знайшов старовинне, дуже цінне для моєї родини радіо. Але оскільки Жирафа колекціонує антикварні речі, то вирішив подарувати його. А ще я передзвонив на всі радіостанції та попросив поставити тобі мою пісню "Моє кохання". Це для тебе, Жирафо! – розповів DZIDZIO в ефірі шоу.

DZIDZIO та Жирафа у шоу "Маска"
DZIDZIO та Жирафа у шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

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Згодом детектив знову вибіг на сцену і поцілував Жирафу. Така поведінка лише підігріла пристрасті. А хто ховається під образом меланхолійної красуні, стане відомо вже у новому випуску гіпершоу!

Дивіться суперфінал шоу-детектива "Маска" у суботу, 25 грудня, о 21:00 на телеканалі "Україна".

Раніше Олег Винник в ефірі шоу "Маска" чесно відповів, чи є в нього діти.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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