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Расстроенный Андрей Данилко грозился покинуть шоу Маска

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
29 октября, 17:00
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Во время первого эфира любимого миллионами шоу "Маска", которое выходит каждую субботу в 21:00 на канале "Украина, звездный детектив Андрей Данилко хотел уйти из проекта
Андрей Данилко
Андрей Данилко / Фото: пресс-служба

В первом выпуске нового сезона самого таинственного на украинском телевидении проекта "Маска" Андрей Данилко не высказал почти ни одной версии, кто же прячется под костюмами героев, и готов был даже покинуть шоу.

К тому же, известный артист откровенно признался – возвращаться в проект не хотел из-за плотного графика:

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Еще утром я думал, что не буду участвовать во втором сезоне. Я вам объясню. Дело в том, что я очень занят, однако мне так нравится этот проект, я рад, что он стал настолько популярен – дети просто обожают его, – говорит Андрей.

Однако многочисленные уговоры маленьких поклонников заставили его задуматься в правильности принятого решения.

Мне даже приходили письма с рисунками норки, солнца... Вот я и подумал – у нас так мало детского контента на телевидении, поэтому я должен быть здесь, – признался звездный детектив шоу "Маска".

Андрей Данилко
Андрей Данилко / Фото: пресс-служба

Но уже через несколько выступлений, которые сопровождались неудачными попытками Андрея определить, кто же из знаменитостей скрывается за масками героев, артист неожиданно заявил, что все-таки жалеет о возвращении в популярный проект:

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Сижу и понимаю – пора вызвать такси и ехать домой. Я сегодня не могу разгадать никого – это ужас какой-то. Буду смотреть и переваривать информацию, – прокомментировал Данилко.

Поможет ли интуиция артисту в следующий раз – смотрите в новом выпуске шоу "Маска" уже в эту субботу в 21:00 на канале "Украина".

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Без тебя не было бы "Друзей". Спасибо за смех, который ты принес на шоу и в наши жизни. Будем очень по тебе скучать.

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