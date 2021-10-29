Засмучений Андрій Данилко погрожував покинути шоу Маска

Під час першого ефіру улюбленого мільйонами шоу "Маска", яке виходить щосуботи о 21:00 на каналі "Україна, зірковий детектив Андрій Данилко хотів піти з проекту

Андрій Данилко / Фото: прес-служба

У першому випуску нового сезону найтаємничішого на українському телебаченні проекту "Маска" Андрій Данилко не висловив майже жодної версії, хто ж ховається під костюмами героїв, і ладен був навіть покинути шоу.

До того ж, відомий артист відверто зізнався. повертатися до проєкт не хотів через щільний графік:

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Ще вранці я думав, що не братиму участі у другому сезоні. Я вам поясню. Справа в тому що я дуже зайнятий , однак мені так подобається цей проєкт, я радий, що він став настільки популярним – діти просто люблять його, – каже Андрій.

Однак численні вмовляння маленьких шанувальників змусили його замислитися щодо правильності прийнятого рішення.

Мені навіть надходили листи з малюнками норки, сонця... Ось я й подумав – у нас так мало дитячого контенту на телебаченні, тому я маю бути тут – зізнався зірковий детектив шоу "Маска".

Андрій Данилко / Фото: прес-служба

Але вже через кілька виступів, які супроводжувалися невдалими спробами Андрія визначити, хто ж із знаменитостей ховається за масками героїв, артист несподівано заявив, що таки шкодує про повернення у популярний проєкт:

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Сиджу та розумію – час викликати таксі і їхати додому. Я сьогодні не можу розгадати нікого. Це жах якийсь . Дивитимуся і перетравлюватиму інформацію, – прокоментував Данилко.

Чи допоможе інтуїція артистові наступного разу – дивіться у новому випуску шоу "Маска" вже цієї суботи о 21:00 на каналі "Україна".

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