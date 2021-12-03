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Финал Холостячки-2: шоу покинул первый участник. Осталось только двое

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
3 декабря, 19:55
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В самом разгаре финал шоу "Холостячка-2". После первого свидания шоу покинул один из участников. Совсем скоро состоится церемония роз, на которой Злата Огневич назовет своего избранника
Холостячка-2: в финале шоу Злата Огневич отправила домой Романа Свечкоренко
Холостячка-2: в финале шоу Злата Огневич отправила домой Романа Свечкоренко / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

В прошлом выпуске на шоу неожиданно вернулся блогер и психолог Роман Свечкоренко. Ранее он покинул шоу из-за того, что Злата Огневич узнала о его бракоразводном процессе, а у нее есть принцип – не встречаться с женатыми мужчинами. Никто не понял, при чем тут ее принцип, ведь Роман уже почти разведен и к бывшей возвращаться не собирается Но, случилось как случилось.

И вот, в начале финального выпуска шоу "Холостячка-2" Роман и Злата отлично провели время. Было романтично, трогательно, вкусно и весело – пара каталась на велосипедах, ела десерты, танцевала и много общалась, но, увы, Злата не почувствовала былого интереса к Роме и отправила его домой.

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Скриншот: кадр из видео

Я была на свидании и пыталась понять, проанализировать свои чувства. Я поняла, что ниточка, которая нас связывала, стала тоненькой, много времени не виделись, – говорит Злата. – Я поняла, что время утрачено, я ничего не смогу сделать.

На шоу осталось двое участников – Дмитрий Шевченко и Андрей Задворный. Кто из них победит, узнаем совсем скоро!

Кстати, вот еще одна суперновость из мира ТВ – DZIDZIO и Оля Полякова вместе споют в новогоднюю ночь в гипершоу "Маска" на телеканале "Украина".

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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