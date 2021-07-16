Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Лайфхакер Техно

#FREEBRITNEY

Болезнь дочери Заворотнюк

Роман Джей Ло

Скандалы с Кароль

Канны-2021

Співають всі
СЕГОДНЯ Звездно Украинские

23-летняя Виталина Мусиенко назвала их отношения со Святославом Вакарчуком очень плодотворными

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
16 июля, 08:42
Копировать ссылку
На вопрос, какие у них отношения со Святославом Вакарчуком, Виталина сказала, что даже комментировать не хотела эти слухи о романе. Но все же отметила, что отношения между ними творческие
Святослав Вакарчук и Виталина Мусиенко развеяли слухи о романе
Святослав Вакарчук и Виталина Мусиенко развеяли слухи о романе / Фото: instagram.com/vitalinamusiienko

Имя 23-летней певицы Виталины Мусиенко все чаще можно услышать не так из-за творчества, как из-за слухов о романе с солистом группы "Океан Ельзы" Святославом Вакарчуком. Что их связывает на самом деле и поддерживала ли Виталина певца во время его развода с женой, она рассказала в интервью Обозревателю.

На вопрос, какие у них отношения со Святославом Вакарчуком, Виталина сказала, что даже комментировать не хотела эти слухи:

Так, раньше писали, что Святослав Вакарчук стал для меня отцом во время проекта "Голос країни", а сейчас нам приписывают роман. Все, что мне остается, это купить поп-корн и смотреть, что будет дальше.

Вакарчук прокомментировал слухи об отношениях с 23-летней Мусиенко
Вакарчук прокомментировал слухи об отношениях с 23-летней Мусиенко / Фото: instagram.com/vitalinamusiienko

По ее словам, у них со Святославом очень плодотворные, только творческие отношения:

Я с ним все эти года общалась, и он дал очень много полезных советов касательно моих песен. Поскольку мы не теряли с ним связь после шоу, он понимал, что это не просто девочка, которая попала случайно на "Голос країни". Святослав видел, что я хочу работать и, наверное, из-за этого мне повезло попасть в проект "Оранжерея".

Святослав Вакарчук с бывшей супругой Лялей Фонаревой
Святослав Вакарчук с бывшей супругой Лялей Фонаревой / Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

В то же время на вопрос о том, поддерживала ли Мусиенко Вакарчука во время его развода с женой, артистка сказала, что на такие темы они с певцом не общаются:

Даже если бы и общались, никто бы не узнал об этом. У нас дружеские отношения. Я знаю, что он взрослый человек и что он принимает решения, которые для него правильные. Я его поддерживаю в этом.

Подробнее о разводе Святослава Вакарчука смотрите в сюжете:

Ранее певец сам прокомментировал слухи о романе с Мусиенко, назвав свои отношения с певицей "активными творческими".

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Больше новостей
Последние новости
Больше новостей
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Супермодель Кейт Мосс стала лицом бренда белья Ким Кардашьян
Все обсуждают
Ирина Меладзе VS Альбина Джанабаева
Узнать больше
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Больше новостей
#FREEBRITNEY
Все, что нужно знать о борьбе Бритни Спирс за свободу
Узнать

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять