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Алексей Дурнев сказал, что ждет Софию Стужук после войны: Без Instagram она никто!

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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29 марта, 20:06
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Комик и блогер Алексей Дурнев заявил, что украинским знаменитостям, которые промолчали о войне в родной стране, не стоит ждать прощения от украинцев
Алексей Дурнев высказался о Софии Стужук
Алексей Дурнев высказался о Софии Стужук / Фото: Instagram

Не всем украинским знаменитостям хватает духа прямо говорить о войне в Украине. Так, блогер-миллионник София Стужук решила не постить ничего о войне, ведь "весь мир и так кричит", за что нарвалась на хейт от коллег и фолловеров.

Свое мнение насчет этого инцидента высказал и украинский ведущий и блогер Алексей Дурнев. В программе ЖВЛ он сделал свои предположения о будущем Стужук.

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София Стужук без Instagram – никто! Макс Барских, например, без Instagram, все еще певец. Я пришел туда с телевидения и для меня это не основной вид деятельности. А для нее – это все! Если нет ее страницы с миллионами подписчиков, это все. И сейчас у нее ничего нет, никакого дохода, ее мир рухнул, – высказался Дурнев.

Сейчас страницы Софии в соцсетях активно банят из-за многочисленных жалоб пользователей. И, по словам Дурнева, Стужук не стоит ожидать чего-то другого.

Если она вернет страницу, люди так же легко ее удалят снова. Ее уже не простят, – сказал ведущий.

Не простят, по мнению Алексея, и других звезд, которые сейчас отсиживаются в России и не хотят говорить о войне, таких как Джиган, Регина Тодоренко и Ани Лорак.

Напомним, в Сети критикуют Регину Тодоренко из-за того, что она молчит о войне в Украине.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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