Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua

Вілл вибачився

Хливнюк і Pink Floyd

Scorpions за Україну

Жадан під обстрілом

Дочка Наомі

Шон Пенн у Львові
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Олексій Дурнєв сказав, що чекає на Софію Стужук після війни: Без Instagram вона ніхто!

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
29 березня, 20:06
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Комік та блогер Олексій Дурнєв заявив, що українським знаменитостям, які промовчали про війну в рідній країні, не варто чекати пробачення від українців
Олексій Дурнєв висловився про Софію Стужук
Олексій Дурнєв висловився про Софію Стужук / Фото: Instagram

Не всім українським знаменитостям вистачає духу прямо говорити про війну в Україні. Так, блогер-мільйонник Софія Стужук вирішила не постити нічого про війну, адже "весь світ і так кричить", за що нарвалася на хейт від колег та фоловерів

Свою думку щодо цього інциденту висловив і український ведучий та блогер Олексій Дурнєв. У програмі ЖВЛ він зробив свої припущення про майбутнє Стужук.

Реклама

Софія Стужук без Instagram – ніхто! Макс Барських, наприклад, без Instagram, все ще співак. Я прийшов туди з телебачення, і для мене це не основний вид діяльності. А для неї – це все! Якщо її сторінки немає з мільйонами підписників, це все. І зараз у неї нічого немає, ніякого прибутку, її світ звалився, – висловився Дурнєв.

Наразі сторінки Софії у соцмережах активно банять через численні скарги користувачів. І, за словами Дурнєва, Стужук не варто очікувати чогось іншого.

Якщо вона поверне сторінку, люди так само легко видалять її знову. Її вже не пробачать, – сказав ведучий.

Не вибачать, на думку Олексія, й інших зірок, які зараз відсиджуються в Росії та не хочуть говорити про війну, таких як Джиган, Регіна Тодоренко та Ані Лорак.

Нагадаємо, у Мережі критикують Регіну Тодоренко через те, що вона мовчить про війну в Україні.

Реклама

Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі – там ми цілодобово інформуємо вас про всі події.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Зірки-донатери
Фінансово допомогли Україні
1
Міла Куніс та Ештон Кутчер Міла Куніс та Ештон Кутчер
$35 млн
2
Девід та Вікторія Бекхем Девід та Вікторія Бекхем
$1,3 млн
3
Джоан Роулінг Джоан Роулінг
$1,3 млн
4
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$1 млн
5
Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс
$1 млн
6
The Weeknd The Weeknd
$500 000
7
Oxxxymiron Oxxxymiron
$40 000
Слава Арестовича
Більше фото
Мовчать про війну
Зірки-рашисти
Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко
Ані Лорак
Ані Лорак
Анна Asti
Анна Asti
Анна Седокова
Анна Седокова
Таїсія Повалій
Таїсія Повалій
Наташа Корольова
Наташа Корольова
Йолка
Йолка
MARUV
MARUV
Яна Соломко
Яна Соломко
Софія Стужук
Софія Стужук
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Олександр Панайотов
Олександр Панайотов
1 /2
Залишили Росію
Російські зірки, які виїхали з РФ
1
Алла Пугачова та Максим Галкін Алла Пугачова та Максим Галкін
Израиль
2
Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова
Латвия
3
Рената Літвінова та Земфіра Рената Літвінова та Земфіра
Франция
4
Іван Ургант Іван Ургант
Израиль
5
Семен Слєпаков Семен Слєпаков
Испания
6
Ксенія Собчак Ксенія Собчак
Израиль
7
Андрій Макаревич Андрій Макаревич
Израиль
8
FACE FACE
Неизвестно
Ваші краши
ТОП-3 нових секс-символи України
1
Валерій Маркус Валерій Маркус
2
Артем Дехтяренко Артем Дехтяренко
3
Олександр Скичко Олександр Скичко

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти