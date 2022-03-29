Олексій Дурнєв сказав, що чекає на Софію Стужук після війни: Без Instagram вона ніхто!

Комік та блогер Олексій Дурнєв заявив, що українським знаменитостям, які промовчали про війну в рідній країні, не варто чекати пробачення від українців

Олексій Дурнєв висловився про Софію Стужук / Фото: Instagram

Не всім українським знаменитостям вистачає духу прямо говорити про війну в Україні. Так, блогер-мільйонник Софія Стужук вирішила не постити нічого про війну, адже "весь світ і так кричить", за що нарвалася на хейт від колег та фоловерів

Свою думку щодо цього інциденту висловив і український ведучий та блогер Олексій Дурнєв. У програмі ЖВЛ він зробив свої припущення про майбутнє Стужук.

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Софія Стужук без Instagram – ніхто! Макс Барських, наприклад, без Instagram, все ще співак. Я прийшов туди з телебачення, і для мене це не основний вид діяльності. А для неї – це все! Якщо її сторінки немає з мільйонами підписників, це все. І зараз у неї нічого немає, ніякого прибутку, її світ звалився, – висловився Дурнєв.

Наразі сторінки Софії у соцмережах активно банять через численні скарги користувачів. І, за словами Дурнєва, Стужук не варто очікувати чогось іншого.

Якщо вона поверне сторінку, люди так само легко видалять її знову. Її вже не пробачать, – сказав ведучий.

Не вибачать, на думку Олексія, й інших зірок, які зараз відсиджуються в Росії та не хочуть говорити про війну, таких як Джиган, Регіна Тодоренко та Ані Лорак.

Нагадаємо, у Мережі критикують Регіну Тодоренко через те, що вона мовчить про війну в Україні.

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