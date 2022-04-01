Олексій Суханов про російських колег: "Пішла вона наху*й та Канделакі, і всі, хто підтримує режим"

Популярний український ведучий в інтерв'ю розповів, як складаються його стосунки з близькими, які живуть у Росії

Алексей Суханов высказался о знаменитостях, поддерживающих путинский режим / Фото: телеканал "Україна", instagram.com/tina_kandelaki

Зірка програми "Говорить Україна" Олексій Суханов нещодавно приєднався до тероборони Києва. Ведучий телеканалу "Україна" зізнався, що йому було складно туди потрапити, бо охочих захищати місто дуже багато.

Напередодні Суханов дав інтерв'ю для "Зіркового шляху" у YouTube, в якому розповів про свою сім'ю, яка проживає в росії та своє ставлення до російських колег, які вихваляють путіна та його диктаторські рішення, що стоять українцям життів.

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Олексій Суханов із першого дня повномасштабного вторгнення росіян на територію України веде інформаційну боротьбу із пропагандою ворога.

У росії живуть батьки та брат Олексія з сім'єю. Ведучий зізнається, що нікого не засуджує за бездіяльність, тому що всім відомо, яка в росії ситуація, "як там усе мордоризується" .

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Як вони там думають – це їхній вибір. Ми не маємо нікого засуджувати. Нам треба цю гидоту зі своєї землі вижити, прогнати, щоб вона тут не з'являлась і все. А роботу господа бога не треба брати на себе, – сказав ведучий.

На думку Суханова, до війни, яка зараз відбувається в Україні, тим чи іншим чином причетні багато хто, не тільки жителі росії.

Ніхто провини з росіян не знімає. Ніхто. Але я вважаю, що це провина не тільки росіян, не тільки моя зокрема, тому що один раз я проголосував за того х**ла. Я проголосував за нього багато років тому. Ось цю гидоту кремлівську підтримував увесь цей час. І Європа йому руки тиснула, і Америка. Макрон йому до 2020 року зброю постачав, незважаючи на санкції, накладені після 2014 року. Франція не відмовилася, вона заробляла на цьому. Тепер він із широкими очима, той Макрон... Це наша спільна світова вина, – заявив Олексій Суханов.

Олексій Суханов вважає, що не лише росіяни винні у війні в Україні / Фото: instagram.com/suhanov.official

Він наголосив, що водночас не хоче узагальнювати, бо справді є якась, хоч і маленька, частина росіян, які відокремлюють себе від путінського режиму, їм соромно та боляче. Та змінити ситуацію зараз мало хто може, вважає Суханов:

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Що ми можемо змінити? Що вони можуть змінити? Адже ми теж проти війни. Я сьогодні прокинувся з думкою: як добре було в мирний час жити. А що я можу зробити, щоб повернути ці мирні часи? Ось прямо тут і зараз – нічого не можу. Я можу тільки зараз зосередитись на тому, щоб допомогти країні. Україні.

Під час інтерв'ю Суханов прокоментував і заяви російських зірок, які на боці свого президента-диктатора, а також висловився про тих, хто все ще мовчить про війну.

Це війна, повномасштабна війна. Тут слід сказати: це війна, я її засуджую. Як Макс Барських. Це час, коли маски зриваються. І Макс довів, що він українець. Наскільки він любить, наскільки він відданий країні. Ось це позиція, – підтримав Олексій українського співака.

Олексій Суханов дав інтерв'ю для "Зіркового шляху" / Скріншот із Youtube

Щодо таких людей, як Регіна Тодоренко, то їх, вважає ведучий, треба викреслити із життя назавжди.

Не можна залишатися аполітичною, якщо ти людина. Це перше. По-друге, таких людей, як Тодоренко, я їх не знаю, ніколи не дивився цього всього, треба просто викреслити... Бо це урок. Нам не потрібно про цей урок забути. Тому що згодом, вже у мирний час, ми зможемо напевно змінитись, щось пробачити, забути і потім знову і таким чином впустити їх у наше життя. І це буде небезпечно. Саме задля цього це напевно і відбувається у житті, аби раз і назавжди визначити і санувати своє коло. Коло тих людей, близьких людей чи просто знайомих, з якими варто, можна спілкуватися, можна на них спертися чи ні, – сказав Суханов.

Телеведучий переконаний, що в росії багато медійних людей, яких за цим принципом можна викреслити. У таких особистостей зовсім інша шкала цінностей, і з цим нічого вже не можна зробити.

А ось про Тіну Канделакі, яка дуже агресивно висловилася про війну в Україні та отримала відповідь від генпрокурора Ірини Венедиктової, Олексій Суханов навіть говоре не охоче.

Пішла вона нах*й. Я не хочу обговорювати і взагалі не вважаю за потрібне обговорювати дії якоїсь піхви рашистської. Мені це нецікаво. І не треба ані себе, ані мене, ані когось ще з журналістів ображати, порівнюючи, називаючи їх колегами. Вона не колега. Я не хочу про таких людей говорити взагалі, тому що вони не варті того, щоб ми зараз і я зокрема витрачав свої емоції на... Я не знаю навіть, як їх охарактеризувати, я не можу підібрати слова. Пішла вона нах*й Канделакі, і всі, хто підтримує путінський режим. Усі вони, – висловився Олексій Суханов.

Нагадаємо, раніше Олексій Суханов просив ніколи не згадувати про його російське громадянство.

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