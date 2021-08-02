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Алексей Суханов покрасил Одесский Оперный театр (видео)

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
2 августа, 17:01
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Ведущий социального ток-шоу "Говорит Украина", которое выходит по будням на телеканале "Украина" обновил фасад Одесского академического театра оперы и балета.
Ведущий Алексей Суханов покрасил Одесский Оперный театр
Ведущий Алексей Суханов покрасил Одесский Оперный театр / Фото: instagram.com/suhanov.official

Алексей Суханов, который ранее рассказал о проблемах с украинским гражданством, недавно побывал в Одессе со спектаклем "Вишневый сад", в которой сыграл роль Олега Леонидовича Гаева. Ведущий активно делился с поклонниками своими впечатлениями от поездки.

На одном из видео, которое Суханов опубликовал в социальной сети, он продемонстрировал свои малярные способности:

Шутки шутками, но знайте, что клочок фасада Одесской Оперы окрашенный мной.

Читатели одобрительно отреагировали на публикацию и засыпали ведущего комплиментами:

  • Благодарение от нашего города,
  • Хорошее дело,
  • Вам прекрасно удается.

Ранее Алексей Суханов финансово помог реставрации известной картины. После трех лет кропотливой работы Одесском художественном музея удалось закончить восстановление картины известного художника Людвика Веселовского "Христос и грешница".

Смотрите видео, как в Киеве прошла благотворительная акция "Литературные чтения":

Ранее мы показывали, как выглядел Алексей Суханов в детстве. Позже телеведущий дал большое интервью, где рассказал о личном. Тогда Суханов признался, почему у них с экс-супругой не было детей, телеведущий говорит, что в этом его вина.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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