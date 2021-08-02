Алексей Суханов покрасил Одесский Оперный театр (видео)

Алексей Суханов, который ранее рассказал о проблемах с украинским гражданством, недавно побывал в Одессе со спектаклем "Вишневый сад", в которой сыграл роль Олега Леонидовича Гаева. Ведущий активно делился с поклонниками своими впечатлениями от поездки.
На одном из видео, которое Суханов опубликовал в социальной сети, он продемонстрировал свои малярные способности:
Шутки шутками, но знайте, что клочок фасада Одесской Оперы окрашенный мной.
Читатели одобрительно отреагировали на публикацию и засыпали ведущего комплиментами:
- Благодарение от нашего города,
- Хорошее дело,
- Вам прекрасно удается.
Ранее Алексей Суханов финансово помог реставрации известной картины. После трех лет кропотливой работы Одесском художественном музея удалось закончить восстановление картины известного художника Людвика Веселовского "Христос и грешница".
Смотрите видео, как в Киеве прошла благотворительная акция "Литературные чтения":
Ранее мы показывали, как выглядел Алексей Суханов в детстве. Позже телеведущий дал большое интервью, где рассказал о личном. Тогда Суханов признался, почему у них с экс-супругой не было детей, телеведущий говорит, что в этом его вина.