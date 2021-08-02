Алексей Суханов покрасил Одесский Оперный театр (видео)

Ведущий социального ток-шоу "Говорит Украина", которое выходит по будням на телеканале "Украина" обновил фасад Одесского академического театра оперы и балета.

Ведущий Алексей Суханов покрасил Одесский Оперный театр / Фото: instagram.com/suhanov.official

Алексей Суханов, который ранее рассказал о проблемах с украинским гражданством, недавно побывал в Одессе со спектаклем "Вишневый сад", в которой сыграл роль Олега Леонидовича Гаева. Ведущий активно делился с поклонниками своими впечатлениями от поездки.

На одном из видео, которое Суханов опубликовал в социальной сети, он продемонстрировал свои малярные способности:

Шутки шутками, но знайте, что клочок фасада Одесской Оперы окрашенный мной.

Читатели одобрительно отреагировали на публикацию и засыпали ведущего комплиментами:

Благодарение от нашего города,

Хорошее дело,

Вам прекрасно удается.

Ранее Алексей Суханов финансово помог реставрации известной картины. После трех лет кропотливой работы Одесском художественном музея удалось закончить восстановление картины известного художника Людвика Веселовского "Христос и грешница".

Смотрите видео, как в Киеве прошла благотворительная акция "Литературные чтения":

Ранее мы показывали, как выглядел Алексей Суханов в детстве. Позже телеведущий дал большое интервью, где рассказал о личном. Тогда Суханов признался, почему у них с экс-супругой не было детей, телеведущий говорит, что в этом его вина.