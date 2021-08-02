Олексій Суханов пофарбував Одеський Оперний театр (відео)

Олексій Суханов, який раніше розповів про проблеми з українським громадянством, нещодавно побував в Одесі з виставою "Вишневий сад", в якій зіграв роль Олега Леонідовича Гаєва. Ведучий активно ділився з шанувальниками своїми враженнями від поїздки.
На одному з відео, яке Суханов опублікував в соціальній мережі, він продемонстрував свої малярські здібності:
Жарти жартами, але знайте, що клаптик фасаду Одеської Опери пофарбований мною.
Читачі схвально відреагували на публікацію і засипали ведучого компліментами:
- Дяка від нашого міста,
- Гарна справа,
- Вам чудово вдається.
Раніше Олексій Суханов фінансово допоміг в реставрації відомої картини. Після трьох років копіткої роботи Одеському художньому музею вдалося закінчити відновлення картини відомого художника Людвіка Веселовського "Христос і грішниця".
Дивіться відео, як в Києві пройшла благодійна акція "Літературні читання":
Раніше ми показували, як виглядав Олексій Суханов в дитинстві. Пізніше телеведучий дав велике інтерв'ю, де розповів про особисте. Тоді Суханов зізнався, чому у них з екс-дружиною не було дітей, телеведучий говорить, що в цьому його вина.