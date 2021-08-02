Олексій Суханов пофарбував Одеський Оперний театр (відео)

Ведучий соціального ток-шоу "Говорить Україна", яке виходить у будні на телеканалі "Україна" оновив фасад Одеського академічного театру опери і балету.

Ведучий Олексій Суханов пофарбував Одеський Оперний театр / Фото: instagram.com/suhanov.official

Олексій Суханов, який раніше розповів про проблеми з українським громадянством, нещодавно побував в Одесі з виставою "Вишневий сад", в якій зіграв роль Олега Леонідовича Гаєва. Ведучий активно ділився з шанувальниками своїми враженнями від поїздки.

На одному з відео, яке Суханов опублікував в соціальній мережі, він продемонстрував свої малярські здібності:

Жарти жартами, але знайте, що клаптик фасаду Одеської Опери пофарбований мною.

Читачі схвально відреагували на публікацію і засипали ведучого компліментами:

Дяка від нашого міста,

Гарна справа,

Вам чудово вдається.

Раніше Олексій Суханов фінансово допоміг в реставрації відомої картини. Після трьох років копіткої роботи Одеському художньому музею вдалося закінчити відновлення картини відомого художника Людвіка Веселовського "Христос і грішниця".

Дивіться відео, як в Києві пройшла благодійна акція "Літературні читання":

Раніше ми показували, як виглядав Олексій Суханов в дитинстві. Пізніше телеведучий дав велике інтерв'ю, де розповів про особисте. Тоді Суханов зізнався, чому у них з екс-дружиною не було дітей, телеведучий говорить, що в цьому його вина.